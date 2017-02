Meia Rodrigo Andrade, do Fortaleza, irá passar por cirurgia e desfalca o time por 90 dias

19:53 · 03.02.2017

Meia Rodrigo Andrade vinha sendo titular no Fortaleza ( Foto: Helene Santos )

O meia Rodrigo Andrade vai desfalcar o time do Fortaleza por no mínimo 90 dias. O atleta foi diagnosticado com uma lesão grau 5 no ombro esquerdo e vai precisar passar por cirurgia na próxima segunda-feira (6). A informação foi confirmada pela assesoria de imprensa do Leão, nesta sexta-feira.

A previsão de recuperação do atleta é de até 90 dias. Rodrigo se lesionou na partida contra o Maranguape, realizada nessa quinta-feira (2). O atleta caiu por cima do ombro esquerdo e logo precisou ser substituído devido às fortes dores. O Leão volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando enfrenta o Altos-PI, fora de casa, pela Copa do Nordeste.