Meia Pedro Carmona é apresentado no Fortaleza

20:21 · 06.06.2017 / atualizado às 20:29

Pedro Carmona destacou as passagens por Criciúma e seu início no Náutico como as duas de maior destaque na carreira ( Foto: Eduardo Trovão/TV Verdes Mares )

O sétimo reforço do Fortaleza visando a disputa da Série C foi apresentado no final da tarde dessa terça (6). Trata-se do meia Pedro Carmona, de 29 anos, com passagem pelo Palmeiras e que disputou o último Campeonato Paulista pelo Audax.

Ainda sem previsão de estreia com a camisa do Tricolor, pois está em processo de condicionamento físico, o meia se apresentou ao torcedor e prometeu empenho para recolocar o time do Pici na segunda divisão do futebol brasileiro.

"Posso contribuir com disposição, primeira coisa que precisa ter é disposição senão não se consegue nada. Acredito que ajudo na parte técnica, manter a bola no chão, tentar não fazer ligação direta, sempre bola no chão e dar boas assistências para os atacantes. Não sou de velocidade, mas preciso desses jogadores para meu futebol aparecer. A bola parada também é meu forte, só no Palmeiras não fui o batedor do time porque tinha o Marcos Assunção e era complicado", brincou."

Sobre os melhores momentos na carreira, Carmona destacou dois. "Acredito que tive dois melhores momentos, que foram no Criciúma, antes de me transferir para o Palmeiras, e também o meu início no Náutico", explicou

Indagado acerca da situação do Fortaleza estacionado na Série C há vários anos, o atleta mostrou que vem acompanhando e demonstrou insatisfação com tal panorama. "Acompanhei bem os últimos dois anos, esse contra o Juventude e o outro contra o Brasil de Pelotas. É difícil, com todo o respeito, tem clube na Série na B que não é legal estar ali, deveria ser o Fortaleza na Série B, é o mínimo para o Fortaleza estar na Série B, pela torcida que tem, pela organização que está sendo feita nesse ano. Claro que precisamos fazer por merecer", salientou.

Desafio

"Jogar a Série C é um desafio, não demorei muito para acertar com o Fortaleza. Mas eu estava com essa dificuldade de vir para cá ou não, só que na vida tu precisas tomar decisões que lá na frente vai colher muito e essa é a situação aqui. É um clube que não merece, não pode estar na Série C e eu quero fazer parte dessa nova história. Tô aqui muito motivado", cravou.

Audax

"O Fernando Diniz tinha uma metodologia de trabalho totalmente atípica de qualquer clube que eu passei. Ele prioriza muito a posse de bola, movimentação e todos os jogadores precisam estar próximos da bola, e eu demorei quase 3 meses para aprender isso, para aprender o estilo, a tática, o jeito mecânico do trabalho dele. E eu me adaptei numa posição que eu não jogava, pois eu jogava como volante lá e foi muito bom para mim, aprendi uma nova posição, aprendi muito com o Fernando. Torço para que ele pegue bons clubes para acrescentar muito ao futebol".

Emoção

Durante a sua apresentação, Pedro Carmona foi questionado sobre a reiterada comemoração de gol levando um dos dedos da mão à cabeça. Sobre isso, o meia não conteve as lágrimas e explicou. "Vocês querem me fazer chorar, né?! Porque vou ter que falar do meu pai e não quero chorar. Tive um momento muito dificil na carreira que foi a minha lesão no joelho e rompi os ligamentos do tendão, a previsão era de 10 meses para voltar a treinar normal, demorei mais de 1 ano para voltar a jogar e, quando eu voltei da cirurgia no joelho, tive três problemas musculares em sequência, fui fazer tratamento de equilíbrio muscular no Corinthians, dei a vida a lá, fiquei 45 dias e detectaram o problema de desequilibrio muscular, baixa atividade do músculo. Quando voltei pro Náutico, o diretor lá me afastou sem consentimento de comissão técnica, ninguém sabia, ele tomou a decisão por si só e disse que eu não tinha mais condições físicas de jogar futebol e era a maior mentira. Fui rotulado de forma injusta por lesões que acontecem na carreira. E é outra mentira. Porque tenho 11 anos de carreira e tive apenas 4 lesões musculares, sendo 3 depois da cirurgia no joelho onde houve esse problema do desequilíbrio muscular. Mas chegando na parte do dedo na cabeça é o seguinte: Pensava em parar de jogar depois de tanta sacanagem nesse meio dificil do futebol, e meu pai sempre colocava o dedo na minha cabeça e dizia para eu ter paciência, que tudo ia dar certo porque quando esse diretor me afastou eu não poderia me transferir mais para nenhum time, então fiquei 5 meses sem jogar e sem saber como ia ser o outro ano, e eu voltei, até hoje não tive nenhuma lesão, tô há 2 anos sem nada, e dedico essa comemoração ao meu pai, sempre", finalizou, com os olhos marejados.

Além de Pedro Carmona, o Fortaleza contratou o zagueiro Edimar, o volante Wellington Reis, o meia Adenilson e os atacantes Hiago, Jô e Leandro Cearense para a disputa da Série C do Brasileiro.