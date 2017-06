Meia Pablo, coringa e com fôlego de maratonista no Fortaleza

10:23 · 09.06.2017 / atualizado às 10:28 por Ivan Bezerra

Habituado à sala de imprensa do Fortaleza, o meia, volante e lateral, Pablo sempre desenvolve a conversa com jornalistas da forma mais espontânea possível. Quando o time estava em situação difícil, sempre deu a cara para bater e agora, quando o Leão vem de três vitórias seguidas, suas participações ao microfone têm sempre o tom da descontração. Em meio a tudo isso, o jogador revela um lado que já vinha sendo observado: a sua versatilidade em campo, que tem como coadjuvante, o seu bom preparo físico.

Os preparadores físicos e fisiologistas do Leão preferem não nominar quem está bem fisicamente, porém, Pablo está nas cabeças, quando o quesito é o deslocamento em campo. Através do GPS (aparelho que mede as distâncias percorridas e outros aspectos do jogador em campo), soube-se que Pablo foi quem mais correu em campo, nas três vitórias seguidas do Tricolor, correndo sempre acima dos 10 km.

"O Paulo (Bonamigo) me elogiou no jogo contra o Botafogo, porque o GPS pegou que eu corri 12 quilômetros naquela partida. Ele me disse que nunca um jogador dele correu essa distância num jogo de futebol. No jogo lá em Salgueiro, eu também corri 10 quilômetros e pouco, e contra o ASA, também mais de 10 quilômetros. Eu gosto de correr muito em campo, ocupar várias posições e tenho um bom condicionamento físico para isso", comentou o jogador.

Pablo confessou que já atuou em quase todas as posições. "Só não joguei de goleiro e centroavante. Quando eu estava no Vasco, joguei de lateral-esquerdo. O técnico da época, Antônio Lopes, perguntou se eu jogava de lateral-esquerdo e eu menti, porque não sabia nem chutar a bola com o pé esquerdo. Acabou dando certo e seguimos em frente", revelou.

Essa corrida de maratonista em campo para Pablo, tem uma função: "Eu tenho certeza que quanto mais eu corro em campo, mais eu vou estar ajudando. Então, se não estiver jogando bem pela lateral, eu vou para o meio, para a outra lateral, para a ponta, até que eu sinta que o meu jogo encaixou. Como tenho preparo físico para isso, não me canso facilmente", disse o jogador. Das 25 partidas que o Leão fez na temporada, Pablo participou de 16, ora como lateral-direito, ora como segundo volante.

Na conversa com a imprensa, Pablo acabou extrapolando um pouco o tema da entrevista e falou sobre a relação com os setoristas: "Algumas pessoas falam que, a imprensa está sempre à procura de algum fato ruim para virar notícia, mas eu penso diferente. Quem faz as notícias somos nós. Se eu tenho alguma coisa a corrigir no trabalho da cobertura jornalísta do clube, eu procuro jogar bem, porque jogando bem e conseguindo as vitórias, a imprensa não vai falar mal de mim. Pode até não falar, mas de mal mão, não irão dizer nada".

O Fortaleza encerra os preparativos para a partida contra o Cuiabá, marcada para o próximo domingo (11), às 18 horas na Arena Pantanal, na manhã de hoje no Pici, quando o técnico Paulo Bonamigo deve repetir o time que venceu o ASA, no jogo anterior, com exceção da lateral-direita, que será ocupada por Jéfferson no lugar de Felipe, que está com lesão muscular. O embarque da delegação acontecerá às 17 horas desta sexta-feira (9).