Meia Lima, do Ceará, não abre mão de vitória fora de casa contra o Oeste

09:36 · 10.10.2017

Lima (de colete) é marcado por João Marcos durante treino do Ceará ( Foto: JL Rosa )

O próximo desafio do Ceará na Série B será, mais uma vez, contra um concorrente direto ao acesso, o Oeste. A partida será no próximo sábado, 14, às 19 horas, na Arena Barueri, em São Paulo.

Apenas um ponto separam as duas equipes na tabela de classificação. Enquanto o Ceará é o 4º colocado com 48 pontos, os paulistas vêm logo atrás com 47. Sabendo disso, os atletas do Ceará encaram a partida como se fosse mais uma final antecipada.

É o caso do meia Lima, que descarta o interesse em voltar de São Paulo com apenas um ponto na bagagem. "Não gosto de jogar pelo empate não. O pensamento é voltar com os três pontos. Cada jogo é uma final. Então os três pontos é o melhor para gente, então nada de voltar com o empate", disse.

Lima também fala da dificuldade que o Ceará deve enfrentar neste jogo, mas ressalta que o Alvinegro tem que mantér o foco em permanecer na zona de classificação para a Série A de 2018.

"É mais um jogo difícil. O Oeste é uma grande equipe e não é à toa que eles estão na parte de cima da tabela com pouca diferença pra gente (apenas 1 ponto) e virão com tudo para entrar no G4, mas a gente tem que seguir firme com essa pegada e continuar no G4 para lá na frente conseguir esse acesso".

Para este jogo, o técnico do Ceará, Marcelo Chamusca, não poderá contar com o meia Pedro ken, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto ainda será definido pelo treinador.