Medina mostra confiança e ironiza notas de John John Florence

10:53 · 18.12.2017 / atualizado às 11:23 por Estadão Conteúdo

Brasileiro teve dificuldades para passar da 3ª rodada, mas está vivo na disputa ( Foto: WSL )

Perto do fim da etapa de Pipeline, que vai definir o campeão da temporada 2017 do Circuito Mundial de Surfe, Gabriel Medina mostra confiança na busca pelo bicampeonato e não esconde a ironia quanto às polêmicas notas que o rival John John Florence recebeu nas últimas baterias.

>O Diário do Nordeste acompanha o Mundial de Surfe direto de Pipeline. Confira no blog Manobra Radical

"Eu ainda tenho uma chance, isso é muito bom, estou me sentindo bem. Eu acho que Deus está do meu lado. Agora é hora de confiar, acreditar e correr atrás", declarou Medina, após avançar à quarta fase da etapa disputada no Havaí. Medina precisa chegar ao menos na final para ter chances de título.

O brasileiro reconheceu que o mar baixou neste domingo, o que dificultou a busca por manobras mais poderosas. "Estava difícil de achar as boas ondas. Estou amarradão com a vitória, essa foi bem difícil", afirmou, ao comentar a última bateria que disputou no domingo.

Questionado sobre as notas obtidas por John John, Medina não escondeu a ironia. "Não vi as ondas, vi pelas notas. Mais uma vez...", disse, antes de abrir o sorriso. Atual campeão, o havaiano garante o bicampeonato se chegar ao menos na final da etapa de Pipeline. Caso contrário, uma combinação de resultados pode definir o título para Medina.

A polêmica com John John aconteceu na disputa com o australiano Ethan Ewing. Surfistas e fãs, nas redes sociais, reclamaram das notas recebidas pelo havaiano, que na avaliação deles, deveria ter perdido a bateria. Neste caso, Medina ficaria com o título se avançasse apenas mais uma fase em Pipeline.

A previsão da organização é finalizar a etapa ainda nesta segunda, no máximo na terça-feira. A próxima chamada está marcada para as 15h30 (horário de Brasília).