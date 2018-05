Médico do Ceará fala sobre situação dos jogadores lesionados

10:16 · 08.05.2018 / atualizado às 10:34

Após o treino do Ceará na tarde dessa segunda-feira, no Vovozão, em Porangabuçu, o médico Henrique Bastos conversou com os jornalistas. Na oportunidade, explicou os casos dos jogadores que passaram pelo departamento médico do clube: Pedro Ken, Rafael Carioca e Reina.

Pedro Ken está em fase de transição, saiu do departamento médico e está realizando a fase de reforço e ganho muscular. O jogador está sem atuar pelo Ceará desde a partida contra o Fortaleza, no dia 3 de março, pela primeira fase do Campeonato Cearense, em que o Vovô venceu por 2 a 0.

"Estamos tendo muito cuidado em cada passagem, seguindo à risca os protocolos para colocar o Pedro Ken em campo em total segurança", falou Henrique.

Rafael Carioca sofreu um pisão no pé direito, durante o empate com o Corinthians, no último domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, realizou tratamento e está na fase de reabilitação. "Não foi grave, realizamos os exames e ele deve está apto a jogar nos próximos jogos", disse o médico.

Outro jogador que frequentou o DM no retorno às atividades foi Reina. O meia sentiu a parte inferior da coxa. "Realizamos os exames e estamos esperando os resultados para que seja liberado para atuar", falou o médico.