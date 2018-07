Mbappé é o mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo desde Pelé

Kylian Mbappé é o jogador mais novo a marcar em uma final de Copa do Mundo desde o "Rei do futebol", Pelé. Com apenas 19 anos, seis meses e 20 dias, o companheiro de Neymar no Paris Saint Germain (PSG) marcou um dos gols da vitória dos "Les Bleus" no 4 a 2 aplicado sobre a Croácia neste domingo (14), no Estádio Luzhniki, em Moscou.

O atacante também entrou para o seleto grupo de jogadores sub-20 que foram campeões mundiais, até então integrado apenas por Pelé, que venceu a Copa de 1958 pelo Brasil, e o italiano Bergomi, que conquistou o título mundial de 1982 diante da Alemanha. Vale ressaltar que o "Rei do Futebol" tinha apenas 17 anos quando ergueu a taça com o time canarinho.

Caso mantenha o alto nível ao longo da carreira, Kylian Mbappé pode traçar um caminho duradouro em mundiais, assim como os dois jovens campeões. Pelé participou de quatro edições (1958, 62, 66 e 70, com três títulos), mesmo quantidade do zagueiro Bergomi (1982, 86, 90 e 98, sendo campeão apenas na primeira).

Referência do Rei:

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B