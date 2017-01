Mauricio Shogun é confirmado no UFC Fortaleza

18:01 · 06.01.2017

Mais um nome de peso do cenário mundial das lutas está confirmado para o UFC Fortaleza, no dia 11 de março no Centro de Formação Olímpica (CFO). Pela divisão dos meio-pesados, o ex-campeão Mauricio Shogun vai medir forças com o norte-americano Gian Villante.

O duelo na Capital será a quinta apresentação consecutiva em solo brasileiro de Shogun. O lutador vem de duas vitórias consecutivas sobre Rogério Minotouro e Corey Anderson, a última delas em maio de 2016.

Seu adversário, é o norte-americano e tem 31 anos. Sua principal característica é a luta agarrada, mas também tem mãos pesadas, e já nocauteou quatro adversários no octógono, incluindo em seu último combate, quando passou por Saparbek Safarov, em dezembro de 2016.

Retrospecto

Shogun é o número 7 da categoria, tem 35 anos e é ex-campeão do Pride e do UFC. Seu cartel é de 24 vitórias e 10 derrotas.

A última vez que perdeu foi em novembro de 2014, contra Ovince St-Preux, em Uberlândia, quando foi nocauteado no primeiro assalto.

O card do UFC Fight Night, em Fortaleza, tem até agora cinco lutas marcadas. No peso-médio teremos a luta do supercampeão Vitor Belfort contra Kelvin Gastelum.

No peso-leve lutam o brasileiro Edson Barboza contra Beneil Dariush e Michel Trator versus Joshua Burkman.

Pelo peso-meio-pesado, Henrique Frankenstein aguarda a organização do evento definir um adversário.