Matheus Inácio espera mais chances no Fortaleza com técnico Rogério Ceni

13:29 · 21.12.2017 por Ivan Bezerra

Matheus Inácio veio da Ponte Preta no início de 2017 ( Foto: Thiago Gadelha )

Não foi tão simples ser a "sombra" do goleiro Marcelo Böeck durante as competições do ano de 2017 no Fortaleza. E o goleiro Matheus Inácio, de 25 anos, sabe muito bem disso, pois só atuou em três oportunidades no ano pelo Tricolor.

Mesmo tendo chegado com ótimas referências da Ponte Preta, Matheus Inácio jogou apenas contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense e frente ao Moto Club/MA, pela Série C do Brasileiro.

No restante, Böeck, em grande fase, não deu espaço para o reserva imediato. Ele, no entanto, se diz fã de Rogério Ceni e espera ter mais oportunidades, embora respeite muito o trabalho do amigo e companheiro Marcelo Böeck.

A diretoria do Fortaleza e a torcida sabem que se Böeck não pudesse jogar, com certeza o gol estaria bem entregue ao goleiro nascido em Mairinque, São Paulo. O fato de terem continuado no clube os mesmos goleiros (Böeck, Matheus Inácio, Max Walef e Matheus Jesus) foi um fator positivo para Matheus Inácio: "Fico feliz em continuar no Fortaleza e essa questão da permanência dos demais goleiros, isso é bom; é bom pelo entrosamento, porque todos nós já nos conhecemos; é bom para o preparador de goleiros Bosco, que já conhece o perfil de cada goleiro, sabe como lidar e como trabalhar e é bom para o Fortaleza, que acredito eu, está bem servido na posição", disse ele.

Matheus Inácio disse que está motivado, feliz e esperançoso de mais conquistas em 2018, partindo do acesso à Série B. "Tivemos um ano de altos e baixos em 2017, mas no geral foi um ano bom e eu cresci nessas adversidades que nós tivemos", disse o goleiro.

Ele analisou o fato de ter jogado apenas três vezes: "O goleiro é mais difícil de jogar, porque só joga um. E o Marcelo Böeck esteve muito bem e não deu muitas chances, mas nas poucas vezes em que entrei, mostrei o meu valor. E agora estou buscando o meu espaço. Quero jogar, mas respeito o bom momento do Böeck".

No que se refere a ser comandado por um ex-goleiro, no caso, Rogério Ceni, Matheus assim se reportou: "Para mim, é uma experiência que vai ser muito boa, porque eu tenho o Rogério como uma referência. Na minha infância eram ele e o Marcos, do Palmeiras, as minhas referências. Vai ser uma experiência nova e eu tenho muito o que aprender com ele. Tenho 25 anos, mas mesmo tendo mais idade a gente continua aprendendo. É uma oportunidade de mostrar a ele o meu valor e saber que ele pode contar comigo a qualquer momento", disse ele. Matheus Inácio tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2018.