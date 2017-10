Mascherano diz que se aposentará da seleção depois da Copa do Mundo

14:47 · 11.10.2017 por Folhapress

Javier Mascherano tem 33 anos de idade ( Foto: AFP )

O zagueiro Javier Mascherano, 33, disse que se aposentará da seleção argentina após disputar a Copa do Mundo de 2018. Após assegurar a classificação ao torneio da Rússia com uma vitória por 3 a 1 contra o Equador, na quarta-feira (10), em Quito, o jogador do Barcelona afirmou que tentará construir um legado para as próximas gerações antes de defender seu país pela última vez. "Tentarei chegar à Rússia, aí será o final. Isso tenho claro, mas não sou eu quem decide [a lista de convocados]. É o técnico que definirá", disse.

A Argentina só conseguiu se classificar para a Copa do Mundo na última rodada das eliminatórias sul-americanas. A vitória por 3 a 1 contra o Equador, com três gols de Lionel Messi, deixou o país na terceira colocação do torneio, com 28 pontos.

Mascherano disse que outros jogadores cogitavam se aposentar da seleção caso o país não conseguisse ir à Rússia. "Sabíamos que a história poderia terminar para muitos. Graças a Deus não foi assim. Espero que possamos analisar esses últimos três anos e reconstruir o futebol argentino".

"Como jogadores da seleção, passamos por um monte de momentos. Não me ponho como vítima, mas é preciso analisar e não pensar nesta geração, mas naquela que virá. Em algum momento nós iremos partir. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Temos a obrigação de deixar algo para os que virão".

O jogador do Barcelona afirmou que a equipe irá se espelhar na campanha na Copa do Mundo do Brasil para reconquistar a confiança do torcedor. O país ficou com o vice-campeonato após perder a final por 1 a 0 para a Alemanha, no Maracanã.

"Temos a lembrança de como se joga um Mundial com base no que vivemos no Brasil. É preciso pensar nestes sete ou oito meses que nos restam para chegar da melhor maneira na Rússia e dar o golpe", afirmou.