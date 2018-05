Marlon treina e é apresentado oficialmente como novo reforço do Fortaleza

18:08 · 07.05.2018 / atualizado às 18:17

Novo reforço do Leão para a Série B, Marlon já participou do treino da equipe nesta segunda-feira (7) ( Foto: Paulo Matheus/ Fortaleza E.C. )

O Fortaleza apresentou nesta segunda-feira (7) o seu novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Marlon, de 28 anos, que chega ao Pici após uma passagem de grande destaque pelo Sampaio Corrêa (MA), equipe pela qual disputou 36 jogos e marcou seis gols. O jogador já havia sido anunciado na última quinta-feira (3), quando a diretoria do Leão informou que havia decidido pagar a multa rescisória do jogador, de cerca de R$ 150 mil, para tirá-lo da equipe maranhense.

Durante sua apresentação, realizada no Centro de Treinamento (CT) Ribamar Bezerra, em Maracanaú, Marlon agradeceu a confiança da diretoria e comissão técnica em seu futebol e se colocou à disposição para estrear com a camisa tricolor na partida contra o Goiás, que acontece no próximo sábado (12), na Arena Castelão. O meia, inclusive, já participou do treino da equipe nesta tarde.

"É bom chegar em um time que vive um bom momento. Fiquei feliz com o apoio do torcedor, pois recebi diversas mensagens de carinho nas minhas redes socias após o anúncio da minha contratação. Estava ansioso para este primeiro treinamento e, agora, é trabalhar para a estreia", disse o jogador.

Estilo de jogo

Questionado sobre suas características de jogo, Marlon deixou claro que pode atuar em diversas posições "do meio para frente" e que não tem uma preferência definida sobre a forma de ser escalado por Ceni. "Já joguei como meia mais enfiado, nas pontas e até de segundo volante, apoiando o ataque. Ali do meio para frente, só não jogo de centroavante", brincou.

Presente na coletiva de apresentação de Marlon, o presidente do Fortaleza Marcelo Paz disse que o clube vinha 'paquerando' o jogador desde o ano passado, quando o meia já era um dos destaques da Série C. Segundo ele, o jogador foi um pedido específico do técnico Rogério Ceni e tem um "perfil interessante, que agrada ao departamento de futebol". "Acho que ele vai se enquadrar bem no nosso esquema de montagem do time", pontuou.

Alípio se despede

No mesmo dia em que ganhou Marlon, o Fortaleza deu adeus ao meia-atacante Alípio, que foi contratado no fim do ano passado, mas não apresentou bom futebol no período em que defendeu o Leão. Segundo Marcelo Paz, o atleta se despediu hoje dos demais jogadores do elenco e deve se transferir para o CRB, de Alagoas.