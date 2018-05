Marlon participa de treino do Sampaio, mas deve ser anunciado pelo Fortaleza nas próximas horas

11:31 · 03.05.2018 / atualizado às 11:42

A novela 'Marlon' está próxima de ter um desfecho. Na tarde da última quarta-feira, a equipe do Sampaio Corrêa treinou para a partida contra o Paysandu, na sexta-feira (4), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 participou, mas não estará à disposição do técnico Francisco Diá. O meio-campista deve assinar contrato nas próximas horas com o Fortaleza. As informações são do Globoesporte.com.

Em entrevista ao site, o treinador da Bolívia Querida falou desse impasse. "Enquanto o Fortaleza não depositar a multa, o Marlon é jogador do Sampaio. Por isso venho trabalhando com ele. Mas pelo que vem se desenrolando a chance de não jogar passou a ser muita grande e já comecei a pensar nas possibilidades", declarou Diá.

O presidente do Leão, Marcelo Paz, havia confirmado o pagamento da multa rescisória de Marlon e o depósito do dinheiro deve acontecer ainda nessa quinta.