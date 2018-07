Mário Fernandes é o 7º brasileiro a marcar por outras seleções em Copas

19:10 · 07.07.2018 / atualizado às 19:23 por Folhapress

O brasileiro naturalizado russo se tornou o sétimo jogador a integrar a lista ( Foto: AFP )

Autor do gol de empate da Rússia contra a Croácia no segundo tempo da prorrogação, o lateral-direito Mário Fernandes entrou para a lista de brasileiros que balançaram as redes por seleções estrangeiras em Copas do Mundo. O jogador igualou o placar na reta final do tempo extra, mas viu a seleção russa ser eliminada nas penalidades neste sábado (7).

O brasileiro naturalizado russo se tornou o sétimo jogador a integrar a lista. Na atual edição, Diego Costa (Espanha) e Pepe (Portugal) haviam se juntado ao grupo. Antes disso, Cacau (Alemanha), Liedson (Portugal), Deco (Portugal) e Sinha (México) marcaram em Copas anteriores.

Ironicamente, Mário Fernandes se tornou um dos vilões da eliminação russa pouco depois de ter vivido um momento de herói. Ao lado de Fedor Smolov, ele desperdiçou um dos pênaltis na disputa que culminou no adeus da seleção anfitriã do Mundial.

A Copa na Rússia foi a que mais contou com gols de brasileiros naturalizados por outras seleções: cinco. Até então, as edições de 2006 (na Alemanha) e 2010 (na África do Sul) contavam com duas marcas cada no registro.

O único jogador da lista a marcar mais de uma vez foi Diego Costa. O atacante hispano-brasileiro fez dois gols no empate entre Espanha e Portugal e um na vitória dos espanhóis sobre o Irã.

Veja a lista dos brasileiros que marcaram por outras seleções:

2018 - Diego Costa (Espanha) - 2 gols

2018 - Mário Fernandes (Rússia) - 1 gol

2018 - Pepe (Portugal) - 1 gol

2010 - Cacau (Alemanha) - 1 gol

2010 - Liedson (Portugal) - 1 gol

2006 - Deco (Portugal) - 1 gol

2006 - Sinha (México) - 1 gol