Marinho passa domingo de Natal com família de Kempes

09:23 · 26.12.2016

Marinho já havia homenageado Kempes, publicando uma foto com João Gabriel ( Foto: Reprodução/ Instagram )

O atacante Marinho, ex- Ceará, passou a manhã do domingo de Natal com a família de Kempes, uma das vítimas fatais do acidente com o voo da Chapecoense. Ele também visitou os familiares do jogador na última sexta-feira (23), quando presenteou João Gabriel, filho de Kempes, com uma camisa sua do Vitória, atual time, autografada. Marinho estava acompanhado da esposa e da filha Alicia.

No instagram, Vanessa, viúva de Kempes, postou uma imagem do filho com a camisa que ganhou de presente. “O sorriso mais lindo do mundo.... Faço qualquer coisa para te ver assim sempre meu amor... mais uma vez obrigado @marinhoofficial pelo presente, João Gabriel adorou!! Dá pra ver pelo sorriso lindo da mãe te amo meu filho!”, comentou.