Marcelo Paz diz que todas as premiações estão acertadas com o elenco

O Fortaleza quer resolver a crise que se instalou no Pici o mais rápido possível. O presidente Marcelo Paz e mais os jogadores Marcelo Böeck e Marlon trataram de desmentir boatos de situações extra-campo, que atrapalhariam o rendimento do time.

"Estamos aqui para dar a cara a tapa e falar da verdade. Se tem uma coisa que incomoda são as mentidas, os fake news, as invenções, os aúdios que ficam circulando e a gente é ocasionado quando a bola não entra, o time não ganha aí se dá espaço para o pessoal que não tem o que fazer", disse Marcelo Páz.

Para o dirigente, o sucesso do Fortaleza incomoda a muita gente:"o time está liderando 25 das 27 rodadas; no G-4 em todas as rodadas; aparecendo na mídia nacionalo o tempo todo.Eu trouxe dois jogadores e perguntem para eles se existe problema de premiação, de relacionamento com comissão técnica. Vejam com os proprios atletas. Estamos numa crise técnica, porque nosso desempenho foi ruim. De 12 pontos disputados, ganhamos apenas um, mas não podemos criar crises inexistentes".

O mandatário tricolor elogiou o elenco: 'Esse grupo é de homens. Seriíssimo. Em nenhum momento, esses caras colocaram faca nos peitos da gente para exigir alguma coisa", completou. Uma coisa que tem incomodado são as redes sociais. Não é torcedor do Fortaleza. Eles ficam com ameaças, com xingamentos e isso cria um clima inaceitável porque chega nas famílias dos jogadores e não contribui com o Fortaleza. À torcida eu peço desculpas porque não ganhamos".

O dirigente informou que a questão de premiação já foi acertada com os jogadores desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Marcelo Paz lembrou o preço dos ingresos a R$ 20 e R$10 para lotar a Arena Castelão, na sexta-feira contra o Vila Nova, às 21h30.

O goleiro Marcelo Böeck, além de rechaçar as insinuações de problemas internos no grupo, disse que a mentalidade do grupo é não apenas de subir para a Série A como também o de ser campeão.

"Nossa premiação já está toda acertada, desde o começo do campeonato. Não tem conversa pós. Em nenhum momento, nós colocamos qualquer valor por permanência, em chegar aos 45 pontos. Não pensamos nisso, porque almejamos algo mais. Sobre críticas nas redes sociais, não é o problema, mas desde que tenham critério. Agora, ameaça, contra pai, mãe, esposa, filhos, aí nos repudiamos e não aceitamos. Nós não matamos ninguém nem roubamos. Estamos aqui para fazer o melhor, embora haja jogos em que não conseguimos fazer o nosso melhor,mas sempre damos a volta por cima", disse.

O goleiro se chateou ao ver em uma página de rede social, algo como "o acesso é sonho que só a torcida sonha", ao que ele respondeu: "O que eu posso dizer para essa pessoa que escreveu essa página, que eu sei quem é, é que você não sonha sozinho, não. Pode sonhar igual a esse grupo, porém mais não, porque somos nós é que vamos resolver, somos nós que entraremos em campo e sabemos do que significa o acesso e o título. Esse grupo que está aqui é profissional e não é como outros que aqui vieram para passear, para curtir a cidade e conhecer a noite. Esse grupo está aqui para fazer história e é o único que na sexta-feira pode bater os 50 pontos, mas só iremos conseguir com o apoio de nossa nação", disse Böeck.

O Fortaleza, apesar de não vencer há quatro jogos, é o líder da Série B, com 47 pontos ganhos e na sexta-feira, (21/09), enfrenta o Vila Nova, às 21h30 na Arena Castelão, pela 28ª rodada da competição.