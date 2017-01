Marcelo Cabo saiu de carro e deixou celular e carteira no apartamento, diz conselheiro do Atlético

14:42 · 16.01.2017 / atualizado às 16:05

Marcelo Cabo foi técnico do Ceará em 2015 e tirou time de situação difícil. ( Foto: Kid Júnior )

O desaparecimento misterioso do técnico do Atlético/GO, ex-Ceará, Marcelo Cabo, está intrigando membros da diretoria do Dragão, familiares e, agora, a polícia goiana. O treinador foi visto pela última vez no prédio onde mora, no bairro Jardim Goiânia, na capital goiana, na madrugada de sábado (14) para domingo (15).

"Ele saiu no carro dele e, desde então, não temos mais informações. Ele estava sozinho segundo imagens do circuito de segurança. A gente acha que ele saiu para ir a um local perto porque deixou o telefone carregando, carteira lá. O que temos de concreto é que o Marcelo chegou em casa por volta de 2:30 e saiu às 3h02", relatou o tenente-coronel Wellington Urzeda, conselheiro do time e também policial militar.

O desaparecimento de Cabo surpreende não apenas pelo fato em si, mas porque contradiz o histórico 'certinho' do profissional, segundo Urzeda: "Ele é um cara que tem hábitos. Ou ele estava no Atlético/GO, ou na igreja ou no apartamento. A vida dele é uma rotina certinha por isso está nos estranhando muito. Ele não faz uso de drogas, não tem vida dupla. Esperamos que não tenha acontecido nada de ruim. Marcelo não tem histórico de sumiços, surtos, depressão, nada disso. Não há indícios desse tipo de coisa", explica.

>Diretor do Atlético-GO diz que família de Cabo 'está desesperada' A família de Marcelo Cabo já está viajando do Rio de Janeiro para a capital goiana. Ainda sobre o ocorrido, Urzeda afirma que é cedo para tirar qualquer conclusão. "Vamos filtrar as informações. Já acionamos o departamento anti-sequestro e vamos fazer uma perícia no apartamento. Vamos olhar as câmeras de segurança perto do prédio para ver se ele pegou alguém, se foi seguido por algum carro. Até agora, ele e o carro não foram vistos em lugar nenhum."

Nota oficial do Atlético-GO

Após muitos questionamentos da imprensa, o Atlético/GO resolveu se pronunciar sobre o ocorrido através de nota:

"O Atlético Clube Goianiense ainda não tem notícia do técnico Marcelo Cabo. O treinador foi visto pela última vez na madrugada de sábado para domingo (15/01). As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde ele mora no Jardim Goiás registraram o momento em que Marcelo entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu.

O treinador não compareceu ao treinamento realizado na manhã desta segunda-feira e o clube já acionou a Polícia Militar. O caso também foi registrado na Delegacia de Investigações Criminais de Goiás.

O clube está em contato com a família e se colocou à disposição dela e das autoridades competentes para a solução do caso com a maior brevidade possível.