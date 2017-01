Marcelo Cabo é encontrado vivo e chega em casa de táxi, diz rádio

16:00 · 16.01.2017 / atualizado às 16:40

Técnico de futebol teria passado poucos minutos na residência, antes de sair de casa novamente ( Foto: Arquivo )

O susto que tomou conta do futebol nacional nesta segunda-feira (16) teve um final feliz, pelo menos por enquanto. O técnico do Atlético-GO, ex-Ceará, Marcelo Cabo foi encontrado vivo, segundo a Rádio 730AM, de Goiânia. Ele chegou em casa 'grogue', passou alguns minutos na residência e saiu novamente em um táxi.

O treinador saiu de casa na madrugada de sábado para domingo (16) após deixar carteira e celular carregando. Na tarde de segunda-feira (16), ele ainda não havia sido encontrado, o que motivou início de investigação policial e grande preocupação do clube e da família.

>Diretor do Atlético-GO diz que família de Cabo 'está desesperada'

O tenente-coronel Wellington Uzerda, que é conselheiro do time e policial, confirmou que o treinador foi encontrado. "Viemos aqui pessoalmente. Às 15h48, um táxi com o Marcelo Cabo chegou ao prédio onde ele mora, desceu no subsolo, ele desceu, subiu no apartamento, desceu e saiu daqui cinco, sete minutos depois" disse Urzeda em entrevista à Rádio 730AM.