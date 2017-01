Mais um titular do Ceará em 2016 é anunciado no futebol japonês

09:29 · 16.01.2017

Wescley teve bons momentos em 2016, quando o time alvinegro fez boa campanha no primeiro turno da Série B ( JL ROSA )

O futebol japonês acompanhou de perto a temporada irregular do Ceará em 2016. Após o zagueiro Charles, que assinou com o Nagoya Campus, e o meia Felipe, que assinou com o Sanfrecce Hiroshima, agora chegou a vez de Wescley arrumar as malas e embarcar rumo à terra do sol nascente.

Wescley conseguiu liberação do Atlético-MG e assinou com o Vissel Kobe, que é comandado pelo brasileiro Nelsinho Baptista. Ele foi anunciado hoje no site oficial do clube. Em entrevista para o time japonês ele comentou a alegria em se transferir para o futebol asiático. "Sinto uma grande alegria e felicidade, ao mesmo tempo, responsabilidade".

Wescley atuou em duas temporadas no Ceará (2015 e 2016). Jogou em quase 80 partidas e marcou 10 gols.