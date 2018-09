Mais de 4 mil ingressos são vendidos para jogo entre Fortaleza e Vila Nova

11:15 · 20.09.2018

O Fortaleza segue em busca de mobilizar seu torcedor para alavancar uma reação na Série B, onde a equipe não vence há quatro partidas. Esperando apoio nas arquibancadas da Arena Castelão na próxima partida, diante do Vila Nova, o time divulgou uma parcial de 4.046 ingresssos vendidos até o fim desta quarta-feira (19).

O jogo válido pela 27ª rodado do Campeonato Brasileiro acontece na sexta (21), às 21h30, e vale muito para o objetivo máximo do Tricolor: conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro. Isso porque o adversário é o 5º colocado do certame e está a apenas quatro pontos dos comandos de Rogério Ceni, que lideram o torneio.

Dentro de casa, o Leão já disputou 13 partidas, acumulando nove vitórias, dois empates e duas derrotas, melhor mandante da Série B. Para o confronto, a diretoria disponibilizou ingressos promociais entre R$ 10,00 e R$ 130,00 que podem ser adquiridos até pela internet.

Confira tudo sobre a venda de ingressos:

Pontos de vendas

- Estádio Alcides Santos (Pici - Av. Sen. Fernandes Távora, 200)

- Quiosques oficiais Fortaleza EC (Via Sul Shopping e North Shopping - Bezerra e Maracanaú)

- Leão1918 Grand Shopping Messejana

- Leão 1918 Riomar Kennedy

- Loja do Sócio Torcedor (Av. Barão de Studart)

- Leão Shop (Shopping Iguatemi 2º piso - Tel: 3111-4747)

- Leão Shop ( Shopping Parangaba)

- Lojão do Fortaleza (Av. dos Expedicionários, 3416 – Loja 04 – Benfica - Tel: 3214-5279)

- Estádio Soccer Store (Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica - Tel: 3016-9228)

- Loja Tricolaço 1 (Av. Bezerra de Menezes, 1548 – Loja 10 – São Gerardo - Tel: 3223-4707)

- Loja Tricolaço 2 (Rua Pedro Borges, 143 – Loja 13 – Shopping Lisbonense- Centro - Tel: 3231-6349)

- Loja Tricolaço 3 (Av. Dom Luis, 500 - Shopping Aldeota - Piso L0 - Lojas 7 e 8 - Tel: 3458-1636)

- Amor Eterno Centro (Shopping dos Fabricantes II - Rua Senador Pompeu, 814 - Tel: 3212-0715)

- Amor Eterno Maraponga (Av. Godofredo Maciel ,2947, Open Mall Imag, loja 22, Maraponga. Tel.2180 3503)

- Loja Caldeirão (Rua Major Facundo, 692 - Centro - Fone: 3223-5944)

- Loja do Leão Maracanaú (AV.5 com Rua.40A, 32 - Centro de Maracanaú - 85.3181-6706)

- Leão Store (Estacionamento Shopping Benfica)

- Loja Sou Tricolor - Caucaia

Compra online

O torcedor pode garantir seu ingresso de forma online pelo site Ingresso Fácil até 24 horas antes da partida. Para essa modalidade, são aceitas as seguintes formas de pagamento: cartão de crédito, débito ou boleto bancário (para jogos na semana 24 horas antes do evento e nos fins de semana 48 horas antes). Acesso ao estádio se dará pelas catracas, normalmente, com o celular, através do aplicativo da Ingresso Fácil, baixando o código QR Code. Não é necessário trocar por ingresso de papel.

A compra online também pode ser feita através dos programas Petrobras Premmia e KM de Vantagens.

Valores dos ingressos para torcida tricolor

Superior Central: R$ 20/10

Inferior Sul e Norte: R$ 20/10

Bossa Nova: R$ 50/25

Especial: R$ 60/30

Premium: R$ 130/65

Valor do ingresso para torcida visitante

Torcida visitante ficará no Setor Especial N4, com acesso pelo portao A1. Valor dos ingressos: Inteira R$ 60 e Meia R$ 30. Disponíveis em todos os pontos de venda antecipada e no dia do jogo na Arena Castelão, bilheteria B1.