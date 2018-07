Magno Alves treinará fisicamente no Floresta

21:17 · 10.07.2018 / atualizado às 21:21

O último clube de Magno Alves foi o Atlético Tubarão, de Santa Catarina, que foi eliminado pelo São José do Campeonato Brasileiro da Série D ( Foto: Fabiane de Paula )

O atacante Magno Alves, 42 anos, inicia, nesta quarta-feira pela manhã (11), treinamentos físicos e com bola no CT do Floresta, na Vila Manoel Sátiro. O centroavante, que se destacou no Estado vestindo a camisa do Ceará Sporting Club, solicitou à diretoria do Verdão da Vila Manoel Sátiro, para manter a forma nas dependências do CT do time.

O convite partiu de dois amigos pessoais do atleta, o atual técnico do Floresta, Caé Cunha e o preparador físico, Roger Gouveia. Os dois trabalharam com Magno Alves no Ceará e ficou fácil para retomar o contato.

O diretor de futebol do Floresta, Cléber Lavor, esclareceu que não se deve confundir a presença de Magno Alves no CT do clube: "Trata-se de um pedido do atleta, e não se pode dizer, de cara, que houve contato nosso para que ele assine contrato. Agora, é um ídolo do futebol cearense e não se pode dizer o que acontecerá. Não aconteceu conversa no sentido de contratá-lo, mas ninguém sabe o que acontecerá. Vamos deixar os acontecimentos fluírem, as coisas se sucederem naturalmente", disse Cléber Lavor.

O dirigente disse que sua equipe deve ir muito forte para as disputas da Taça Fares Lopes, novamente de olho no título e numa vaga na Copa do Brasil de 2019. Se Magno Alves ainda não é uma realidade como atleta do Floresta, pelo menos Cléber cita um nome que ele quer: "Queremos trazer de volta o Edson Cariús, que saiu do nosso time para classificar o Ferroviário para a Série C. Nós temos condição de contratá-lo", disse o dirigente.

