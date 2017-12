Magno Alves quebra o silêncio, revela salário e pede decisão final sobre renovação

13:18 · 12.12.2017 / atualizado às 21:23

O sexto maior artilheiro da história do Ceará Sporting Club e goleador do time na temporada 2017, Magno Alves quebrou o silêncio sobre o imbróglio que envolve a renovação (ou não) do seu contrato com a camisa do Vovô para a temporada 2018. O vovô-garoto revelou que deseja ficar, mas que a situação não depende dele.

Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, ele não poupou críticas, tampouco deixou de citar nomes. Magno pediu uma decisão final do presidente do clube, Robinson de Castro, e do técnico do time, Marcelo Chamusca, sobre a sua permanência. "O treinador já me conhece, o Robinson me conhece há tempos. Então, chega! Ele próprio. Não precisa mandar recado.A situação é fácil. É só dizer: fica ou não fica? Pronto. Eu quero a verdade. E não vai fazer favor não", disse em tom de indignação.

De forma muito clara, o jogador baiano disse que houve, por intermediários, uma proposta de redução salarial para que o atleta pudesse ficar até o fim do Campeonato Cearense. "Muitos falam por aí que eu ganho R$ 120 mil. Eu ganho 40 (mil) e querem reduzir meu salário para 20 até o Cearense", comentou em tom de desaprovação. O atleta é enfático ao dizer que não aceitaria qualquer contrato previsto para terminar ao fim do estadual.

Magno Alves falou da sua história como jogador, principalmente nos anos em que o clube batalhou para retornar a Série A, desde 2012 até 2017. "O histórico já é o necessário, é o suficiente. A gente tem que ver certos comentários e é uma coisa que tem que ver. É melhor eles exporem. Não estou aqui me rebaixando, eu tenho valor, eu não estou exigindo nada, apenas uma decisão", falou.

Aposentadoria rejeitada

O atleta também rechaçou qualquer possibilidade de encerrar a carreira em 2018. "Ainda quero atuar por mais ou menos dois anos. Tenho saúde, me sinto bem". Caso não renove com o Alvinegro, o destino de Magno Alves ainda é indefinido. "Vamos ver o que vai acontecer, quero primeiro definir minha situação no Ceará", disse.

Veja a entrevista completa