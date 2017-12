Magno Alves não fica no Ceará para temporada 2018

11:44 · 14.12.2017 / atualizado às 13:12

Magno Alves marcou mais de 100 gols com a camisa do Ceará ( Foto: Thiago Gadelha )

O Ceará Sporting Club não irá renovar o contrato do atacante Magno Alves, de 41 anos, para a temporada 2018. A decisão ainda não é oficial do clube, mas já é certa a posição da diretoria do Alvinegro sobre o assunto, sem chance de reviravolta.

A foto do atleta já foi retirada do site oficial do Vovô, onde constam os atletas do plantel principal. A permanência de Magno Alves já era difícil ao fim da Série B 2018, em que o atleta foi suplente e até conseguiu marcar dois gols importantes (contra Vila Nova e Guarani), que ajudaram o time alvinegro a conquistar o acesso à Série A.

Marcelo Chamusca colocou o experiente atacante em situação complicada, já que as caracterísiticas do atleta não o encaixavam como ponta, nem como centro-avante fixo. Somada a essas questões do futebol propriamente dito, MagnoRobinson de Castro para uma resposta definitiva sobre o assunto. O sistema tático imposto pelo técnicocolocou o experiente atacante em situação complicada, já que as caracterísiticas do atleta não o encaixavam como ponta, nem como centro-avante fixo. Somada a essas questões do futebol propriamente dito, Magno procurou a imprensa esportiva no início desta semana e demonstrou insatisfação com relação à demora para resolver ou não a sua renovação de contrato, nominalmente citando o presidentepara uma resposta definitiva sobre o assunto.

matéria publicada no Diário do Nordeste desta quarta-feira, a problemática exposta serviu para que uma pá de cal fosse colocada sobre o assunto. Agora, segundo o próprio atleta em seu desabafo na TV Diário, na última terça-feira, um novo clube será procurado, já que ele pretende jogar profissionalmente por mais duas temporadas. Apesar das palavras de Magno terem sido encaradas com naturalidade, segundo Robinson, em, a problemática exposta serviu para que uma pá de cal fosse colocada sobre o assunto. Agora, segundo o próprio atleta em seu desabafo na TV Diário, na última terça-feira, um novo clube será procurado, já que ele pretende jogar profissionalmente por mais duas temporadas.

Histórico vencedor

Magno Alves se sagrou, durante o Campeonato Cearense de 2017, como o sexto maior goleador da história do Vovô. No total, foram 104 gols marcados. Com a camisa do Alvinegro, o atleta foi tetracampeão Cearense em 2014, campeão do Nordeste em 2015, além de ter conquistado uma permanência na Série A do Brasileiro em 2010 e acesso à Série A em 2017.