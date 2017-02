Magno Alves acha justo ficar na reserva por sequência de Rafael Costa

09:21 · 01.02.2017 por Vladimir Marques

Com o atacante Magno Alves poupado do jogo do último domingo do Ceará diante do Guarany de Sobral, a lógica seria um retorno dele para a partida seguinte, hoje contra o Tiradentes, às 19h30 no Castelão. Porém, o técnico Gilmar Dal Pozzo surpreendeu, mantendo Rafael Costa e deixando Magno Alves na reserva. O 'Magnata' afirmou que gostaria de jogar após ser poupado por desgaste físico, mas acha justo que seu companheiro, Rafael Costa, também tenha uma sequência de jogos.

"Eu queria começar jogando, pois já estou descansado após ficar fora contra o Guarany de Sobral, mas vejo justiça no Rafael ter uma sequência de jogos neste início de temporada, com o técnico depois analisando e ter a convicção de quem será titular lá na frente. Tudo ocorre na hora certa e existe um propósito. O que importa é o Ceará estar bem e vencer. Como eu tive uma sequência de três jogos, agora o treinador dará oportunidade para o Rafael Costa e o respeito é mútuo pela minha parte e do Rafael, torcendo para o companheiro, para a equipe".