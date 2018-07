Mãe de Neymar lamenta derrota e agradece a Deus

19:00 · 06.07.2018 por Folhapress

Nadine Golçalves, mãe de Neymar Jr., usou seu Instagram para lamentar a derrota do Brasil no jogo contra a Bélgica e, consequentemente, a eliminação da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (6).

Ela publicou uma foto na Arena Kazan, na Rússia, onde assistiu à partida com Rafaella e Davi Lucca, irmã e filho de Neymar, respectivamente.

"Obrigada meu Deus, foi feita a tua vontade, e não sabemos os teus planos, mas agradeço por tudo", legendou ela.

Mais cedo, Davi Lucca mandou energias positivas para o pai. "E aí, pai, tudo bem? Boa sorte para esse jogo, que Deus te abençoe. Tu vai fazer um gol. E outros jogadores. Você é muito importante para mim. Te amo muito", disse ele em um vídeo compartilhado por Nadine.

O garotinho de 6 anos - fruto do relacionamento que o atleta viveu com Carol Dantas - está na Rússia com a família e vê todas as partidas dos estádios. No jogo contra a Sérvia, ele até pintou o cabelo de verde. Horas depois, Neymar viu e brincou com ele. "Carinha toda verde, olha isso. E não sai?", quis saber Neymar. "Sai, só que eu tomei banho e eu dormi no banho. Foi isso que aconteceu", devolveu o pequeno.