Luiz Carlos não é mais jogador do Guarany de Sobral

12:00 · 01.02.2017

Ídolo do Guarany de Sobral, Luiz Carlos, não faz mais parte do elenco do rubro-negro. Ele acertou a rescisão do contrato nesta quarta-feira (1) e anunciou o desligamento em suas redes sociais.

Confira na íntegra a mensagem:

"Venho por meio desta anunciar meu desligamento do Guarany Sporting Club. Se encerra hoje a minha terceira passagem com a camisa do Cacique do Vale, onde fiz 4 partidas e 3 gols, somando no total com a camisa bugrina foram 23 jogos e 18 gols [sic]. - É com imensa tristeza que venho a público comunicar os meus amigos(as) e admiradores do meu trabalho esta noticia [sic], foi uma decisão da diretoria do clube que acato e respeito, não ficarão mágoas e sim um desejo de boa sorte à todos que compõem o quadro diretivo do clube, pois o sucesso da diretoria será o sucesso do Guarany, um clube que aprendi a amar e viria jogar mesmo se fosse na série -B do estadual e sem um salário prefixado, espero que não esqueçam desse detalhe, amo cidade de Sobral, e isso ninguém irá mudar. - Quero deixar um agradecimento especial aos meus companheiros, pois poucas vezes em minha carreira tive um elenco tão comprometido, amigo e focado como este que hoje o Guarany possui. Comissão técnica, funcionários do clube, obrigado, vocês fazem o Guarany funcionar todos os dias, nos dando atenção e cuidando de nós atletas. - Companheiros infelizmente não poderei ajudar vocês dentro de campo, mas fora dele vocês ganharam um torcedor, e quero que vocês levem esse grande clube a serie D, vocês podem, vocês conseguem. - Obrigado Guarany, aqui sempre sou feliz, aqui fiz o gol antológico que nem o Rei Pelé fez, do meio de campo, onde este gol levou o nome do Guarany para o mundo todo, aqui fiz meu primeiro gol de bicicleta da carreira. No Guarany, fiz o gol do título do interior e junto de meus companheiros levamos o clube a Copa Do Brasil, Serie D, e Copa Do Nordeste. Obrigado Guarassol, obrigado torcedores, obrigando aos Meus parceiros que me ajudaram para que pudesse ter um bom rendimento, Sabor & vida , Academia Techgym, Nunes açai e Junior som, TMD produções um dia estaremos juntos novamente".

O atacante de 36 anos chegou ao Junco em dezembro do ano passado, após sair do Remo-PA. Em seu retorno ao Cacique do Vale, foram quatro gols em três jogos. A última vez em que o atacante entrou em campo pelo Guarany foi no dia 29 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Ceará. Na ocasião, marcou o gol da equipe sobralense. Ao todo, foram três passagens (2013/2016 e 2017), com 23 jogos e 18 gols marcados.