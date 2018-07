Luis Enrique é anunciado como novo técnico da Espanha

10:01 · 09.07.2018

Luis Enrique Martínez García, de 48 anos, é o novo técnico da Seleção Espanhola. O treinador, que estava sem clube desde a saída do comando do Barcelona, em julho de 2017, assina com duração de dois anos. O anúncio foi realizado pelo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, através de entrevista coletiva.

"A decisão foi unânime. Gosto do seu compromisso. Deixou passar oportunidades econômicas melhores para treinar a seleção. Ele cumpre todos os parâmetros e critérios da direção", declarou Rubiales.

Após treinar Celta, Barcelona e Roma, Luis Enrique assume a seleção após a dispensa de Julen Lopetegui um dia antes do começo da Copa do Mundo na Rússia, quando o Real Madrid vazou a contratação do treinador, que tinha firmado com acordo com a RFEF. A Roja foi dirigida por Fernando Hierro, então diretor da equipe, nas oitavas de final do Mundial diante da Rússia.

Perfil

Luis Enrique é natural de Gijón. Enquanto atleta, atuou por Sporting Gijón, Real Madrid e Barcelona. Pela Seleção, participou de três Copas (1994, 1998 e 2002), vencendo as Olimpíadas em 1992.

Como treinador, iniciou a carreira no Barcelona "B" em 2008, substituindo Pep Guardiola, que ganhava chance de comandar o plantel principal. Ficou até 2011, quando partiu para a Roma e posteriormente o Celta, até retornar para o time culé em 2014, dessa vez com a missão principal. No Barça, foram nove títulos em três anos, entre Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.