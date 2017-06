Luis Eduardo Girão é o novo presidente do Leão

14:02 · 10.06.2017 / atualizado às 15:04

O Fortaleza Esporte Clube já tem um novo presidente até novembro de 2018. O empresário Luís Eduardo Girão, que encabeçou a única chapa que concorria à diretoria executiva da equipe, foi eleito para a presidência da agremiação na tarde deste sábado (10). A eleição aconteceu no Estádio Alcides Santos, onde puderam votar sócios-proprietários, conselheiros da agremiação e sócios-torcedores adimplentes que contribuíram por dois anos ininterruptos com o clube.

Devido a “União pelo Fortaleza” ser a única chapa elegível, a votação só serviu para homologar o mandato da nova gestão, que vai contar também com os vice-presidentes Marcello Desidério, então presidente interino do clube, e Marcelo Paz, atual diretor de futebol. Havia um colégio eleitoral total de 1.728 pessoas aptas a votar, apenas 197 exerceram o seu direito, totalizando 194 votos na diretoria e 3 nulos.

A nova eleição aconteceu por conta da renúncia de Jorge Mota à presidência do clube no início de maio, quando o mandatário anunciou o seu desligamento assim como o dos seus vice-presidentes Ênio Mourão e Evangelista Torquato, após as eliminações precoces do Fortaleza no Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Tentativa de impugnação

No dia 26 de maio, Bruno Pontes, conselheiro do Fortaleza, solicitou impugnação do candidato a segundo vice-presidente da chapa “União pelo Fortaleza”, Marcelo Desidério. Na ocasião, o pedido tinha como base o artigo 101 do estatuto da equipe, que torna inelegível quem “tiver sido condenado, em decisão proferida por órgão judicial colegiado ou transitada em julgado por crimes previstos na legislação penal pátria e de responsabilidade civil, ou que tiver sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial”.

A Comissão Eleitoral avaliou o caso e não encontrou qualquer irregularidade com o candidato. O pedido de impugnação também foi considerado ilegítimo por conta da inadimplência do conselheiro Bruno Pontes, além dele não se tratar de um candidato. O deferimento da chapa “União pelo Fortaleza” foi anunciado no dia 27 do mês anterior.

Novo momento

O presidente tricolor Luis Eduardo Girão ressaltou que o atual momento é de união e que todos precisam trabalhar juntos em prol do melhor para a equipe. “O Fortaleza Esporte Clube passa por um momento delicado, isso não é novidade pra ninguém. A gente vai precisar unir os corações, dar as mãos, porque ninguém faz nada sozinho, pra gente conseguir levar o Fortaleza para onde ele merece”, declarou.

A chapa, que tem como lema “Fraternidade, Credibilidade e Humildade”, foi construída sem vaidades, segundo Girão. “O nosso sonho maior pra esse ano é o acesso, mas pra isso nós vamos precisar se classificar primeiro, respeitando o adversário, disputando cada centímetro do campo com muita humildade”, pondeu o presidente.

Apesar do acesso à segunda divisão ser a principal missão da diretoria, Luis Eduardo Girão também trata as finanças da equipe como um grande desafio da gestão. Para isso, ele convocou o torcedor tricolor para contribuir com a equipe, seja participando do sócio-torcedor, convidando amigos para os jogos ou divulgando mensagens positivas sobre o Fortaleza nas redes sociais, pois estas ações serão decisivas para “equilibrar as contas do clube”.

Chapa eleita

PRESIDENTE: Luís Eduardo Girão

1º VICE-PRESIDENTE: Marcelo Paz

2º VICE-PRESIDENTE: Marcello Desidério

DIRETOR DE ESPORTES OLÍMPICOS E AMADORES: Ribamar Bezerra

DIRETOR COMERCIAL E DE MARKETING: Delfino Neto

DIRETOR FINANCEIRO: Maurício Guimarães

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Omar Macedo

DIRETOR JURÍDICO: Germano Palácio

DIRETOR DE FUTEBOL: Marcelo Paz

DIRETOR DE PLANEJAMENTO: Stênio Gonçalves

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Rolim Machado

DIRETOR SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS: Marcel Pinheiro

DIRETOR MÉDICO: Cláudio Maurício

OUVIDOR: Plauto de Lima

REPRESENTANTE NA FCF: Daniel de Paula Pessoa