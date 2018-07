Lucas vai a jogo com Mick Jagger e manda recado a Galvão

18:29 · 10.07.2018 / atualizado às 18:37 por Folhapress

"Eu sou igual a você e igual a esses que estão aqui. Queria ter assistido ao Brasil, mas não deu", disse Lucas em resposta a Galvão ( Foto: Reprodução/Instagram )

Mick Jagger levou o filho Lucas, de seu relacionamento com Luciana Gimenez, para assistir ao jogo da França contra a Bélgica, nesta terça-feira (10), em São Petersburgo.

Não demorou muito para os dois serem flagrados pelas câmeras de televisão e Galvão Bueno, que narrava a partida da Copa pela TV Globo, logo brincou sobre a fama de pé frio do líder do Rolling Stones, e questionou para qual time ele estaria torcendo.

Em segundos, Lucas fez questão de responder a Galvão em seu Instagram. "Não estamos torcendo pra ninguém, filho. Para de inventar", escreveu, em uma foto no estádio.

O garoto ainda mostrou uma torcida de verde e amarelo no estádio, provavelmente que tinha esperança de ver o Brasil na semifinal no lugar da Bélgica, e completou: "Eu sou igual a você e igual a esses que estão aqui. Queria ter assistido ao Brasil, mas não deu".

Mais tarde, foi a vez de Gimenez defender Mick Jagger. "Ridículo esse bulling com o pai do meu filho!!! Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os outros e tomar responsabilidade, não é?"

No domingo, a Gimenez não deixou passar a vitória da Inglaterra no último jogo, que classificou o time para a semifinal, e publicou uma foto de seu filho Lucas ao lado do pai. "Meus garotos de sorte! Vai, Inglaterra, vai. Então, né", disse Luciana, que escreveu a mensagem em inglês.