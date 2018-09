Lopetegui elogia boa fase de Benzema no Real Madrid

11:26 · 14.09.2018 / atualizado às 11:27

Francês divide a artilharia da competição com Lionel Messi, do Barcelona ( Foto: reprodução/Twitter )

Depois de ser bastante criticado por suas atuações nas duas últimas temporadas no Real Madrid e até ficar de fora da seleção francesa, que se sagrou campeã do mundo na Rússia, o atacante Karim Benzema foi alvo de muitos elogios por parte do técnico Julen Lopetegui nesta sexta-feira (14).

"Não me surpreende [a boa fase do atacante] porque o considero um grande jogador, que está na plenitude do seu amadurecimento e nas condições físicas ideais", disse o treinador, que não atribui a si a mudança da imagem do jogador, que adotou uma postura protagonista na equipe, após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus. "O mérito é sempre dos jogadores. São eles que jogam, fazem os gols, obtêm as vitórias e superam as dificuldades", declarou.

Benzema foi autor de quatro gols nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol e divide a artilharia da competição com o argentino Lionel Messi, do Barcelona. O ataque do Real é o mais eficaz da temporada até agora, ao marcar dez gols em 19 finalizações.

Em ascensão

Outro jogador que atravessa uma boa fase é o galês Gareth Bale. "Ele retornou de forma fenomenal. Sem nenhum problema. Atuou os 180 minutos nos dois últimos jogos e teve a semana toda de recuperação para o jogo deste sábado", disse Lopetegui, referindo-se ao jogo contra o Athletic de Bilbao, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Marco Asensio e Dani Ceballos também foram lembrados pelo treinador. "Marco tem jogado com muita mobilidade pelos dois lados do campo. O chute de longa distância é uma de suas características e ele tem acertado com boa frequência", declarou. "Dani tem aproveitado todas as suas oportunidades. Está em um bom caminho", afirmou.

Ao mesmo tempo que destaca o bom momento de seus jogadores, o técnico do Real não gosta de classificar seu elenco com jogadores titulares e reservas. "Tenho 24 titulares indiscutíveis no elenco. Qualquer um pode atuar e vamos buscar a melhor formação para cada partida. Todos deverão estar preparados, pois poderão ser utilizados a qualquer momento", analisou.