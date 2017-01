Liverpool tropeça em time da 4ª divisão e jogará 'replay' na Copa da Inglaterra

19:08 · 08.01.2017 por Estadão Conteúdo

Time vermelho não contou com vários titulares ( Foto: AFP )

O Liverpool decepcionou seu torcedor no Anfield Road neste domingo e não passou de um empate sem gols diante do Plymouth Argyle. Diante da equipe da quarta divisão do país, os donos da casa tiveram uma atuação bem abaixo do esperado e, por isso, terão que disputar uma nova partida contra este adversário, o "replay", para definir o classificado à quarta fase da Copa da Inglaterra.

Com foco no Campeonato Inglês e diante da fragilidade do adversário, o Liverpool entrou em campo com uma escalação reserva. Sem espaço com o técnico Jürgen Klopp, o brasileiro Lucas Leiva, por exemplo, recebeu uma oportunidade como titular improvisado na zaga.

Mesmo com um time bastante "remendado", a expectativa era de uma vitória tranquila do Liverpool. No primeiro tempo, o que se viu foi um time ocupando o campo de ataque, mas com pouca criatividade e abusando dos cruzamentos para a área, o que facilitou a tarefa do Plymouth.

Quando os torcedores esperavam mais efetividade na etapa final, o Liverpool diminuiu o ritmo e chegou a ser ameaçado em alguns lances pelo Plymouth. Somente nos minutos finais, os donos da casa foram com tudo para cima e perderam algumas chances. Roberto Firmino, que entrou no segundo tempo, e Lucas Leiva, de longe, tentaram, mas falharam na finalização.

Agora, o Liverpool volta suas atenções para o Campeonato Inglês. Vice-líder, atrás somente do Chelsea, o time viaja para encarar o Southampton na próxima quarta-feira. Quatro dias mais tarde, novamente fora de casa, fará o clássico diante do Manchester United.