Ligger: de zagueiro criticado a titular durante cinco jogos

14:47 · 07.06.2017

Quando o Fortaleza foi eliminado pelo Ferroviário do Campeonato Cearense, uma parte da torcida elegeu alguns culpados e o zagueiro Ligger foi um deles. Mesmo sem ter colaborado com alguma falha pessoal para derrotas anteriores, alguns torcedores não perderam tempo para dizer que o zagueiro Ligger seria um dos culpados. O defensor passou alguns jogos fora do time titular, entretanto, nas últimas cinco partidas seguidas, ele se tornou titular.

Ligger atuou mais vezes ao lado de Heitor, que já rescindiu com o clube, mas agora forma dupla com o volante Rodrigo Mancha. "O Rodrigo Mancha é um cara muito experiente e conversa com todos do setor defensivo. É um jogador muito importante para nós e tem passado experiência. É uma das razões para termos sofrido poucos gols na competição", comentou o jogador. Sobre a situação de está sendo titular nos últimos jogos, Ligger comentou: "Como eu posso definir em palavras esse momento? No futebol, se vive de vitórias. Quando não se ganha, vêm as críticas e as coisas ruins. Estamos com três vitórias seguidas e a gente vem mostrando força de vontade e só tem a melhorar", disse.

O técnico Paulo Bonamigo comanda treino com bola mais uma vez na tarde desta quarta-feira (7). Na tarde da última terça (6), o treinador orientou treino tático, utilizando Jéfferson no lugar de Felipe na lateral-direita. Felipe apresentou lesão muscular grau um no exame de imagem e passará de 10 a 14 dias ausente dos treinos. A equipe titular vem treinando com essa formação: Marcelo Boeck; Jéfferson, Rodrigo Mancha, Ligger e Bruno Melo; Anderson Uchôa, Adenilson, Pablo e Éverton; Lucio Flávio e Hiago.