Líder, Fortaleza perde para Atlético/GO e conhece 2ª derrota seguida na Série B

18:12 · 14.07.2018 / atualizado às 19:40

Rogério Ceni até promoveu a estreia de Douglas Coutinho na equipe, mas o atacante marcou um gol bem anulado

O Fortaleza conheceu a segunda derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais durante 50 minutos e inúmeras chances desperdiçadas, o Leão perdeu para o Atlético/GO por 1 a 0, na tarde deste sábado (14), em jogo válido pela 15ª rodada. O gol da partida foi marcado por Pedro Bambu, aos 20 da etapa inicial.

O resultado marca um momento de instabilidade do Leão na Segundona: já são quatro derrotas nos últimos seis jogos. Apesar do placar, o Fortaleza segue na liderança com 29 pontos, apenas um de diferença para o více-lider CSA, o adversário na próxima rodada. O jogo acontece na próxima sexta (20), às 21h30, no Rei Pelé/AL.

Já para o Atlético/GO, a vitória mantém o melhor momento da equipe na Série B, onde está há cinco jogos sem perder, com quatro vitórias consecutivas. Ocupando a 5ª colocação com 25 pontos, o Dragão vai em busca do G4 contra o Avaí, na próxima terça (17). A partida está marcada para a Ressacada/SC, às 19h15.

O jogo

Buscando retomar o caminho das vitórias, o técnico Ceni mexeu no esquema e entrou em campo no 4-5-1, abdicando dos três zagueiros.

Com a bola rolando, um festival de chances perdidas para as duas equipes. Marlon, pelo Leão, e Júnior Brandão, do lado goiano, receberam livres dentro da área e conseguiram finalizar para fora.

No entanto, o destino tratou de punir os donos da casa. Aos 20, Kayser puxou contra-ataque e achou André Luís na ponta direita. O atacante invadiu a área e cruzou para o capitão Pedro Bambu, que só escorou para o gol.

O Tricolor ainda viu o visitante quase ampliar, aos 40. Dessa vez, Júnior Brandão foi que finalizou para Marcelo Boeck operar um milagre. Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, ela volta a ganhar emoção: o meia João Paulo é expulso após dividida com Bruno Melo. O lance fez Ceni promover a entrada de Wallace no lugar de Jean Patrick no final do primeiro tempo.

No retorno para a segunda etapa, uma estreia: Douglas Coutinho. O atacante entrou para dividir a grande área com Wilson em meio ao ferrolho do Dragão.

Com um jogador a menos, o Atlético/GO ficou inofensivo e apostou todas as fichas na força da defesa, a mais vazada da Série B. O resultado foi uma enormidade de finalizações erradas pelo lado tricolor.

Wilson, Marlon, Dodô, Jussani, Douglas Coutinho e Wallace, o empate poderia ter saído de qualquer um. Teve até tempo para um gol bem anulado do atacante estreante.

Os acréscimos conduziram a partida para os 51 minutos, mas a verdade é que a bola não quis entrar na meta do goleiro Jefferson, muito exigido na partida. O líder caiu de novo, dessa vez sob uma sonora vaia na Arena Castelão.

Ficha Técnica

Fortaleza 0x1 Atlético/GO

Competição: 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 14/07/2018

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Bruno Salgado Rizo (SP) e Fábio Baesteiro (SP)

Gols: Pedro Bambu - 20´/1º T (0-1)

Cartões amarelo: oliveira (A), Pedro Bambu (A), Rômulo (A) e Kayser (A)

Cartão vermelho: João Paulo (A)

Renda: R$ 123.448,00

Público: 14.927 pagantes (15.828 total)

Fortaleza: Boeck; Pablo (Tinga), Adalberto, Jussani e Bruno; Derley (Douglas Coutinho), Felipe, Jean Patrick (Wallace), Dodô e Marlon; Wilson. O treinador é Rogério Ceni.

Atlético/GO: Jefferson; Jonathan, Lucas Rocha, Oliveira e Bruno Santos; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo; André Luís (Willian Alves), Júnior Brandão (Mascarenhas) e Renato Kayser (Júlio César). O técnico é Cláudio Tencati.