Lesionado, Boateng deve desfalcar Bayern por semanas e vira dúvida até para Copa

14:28 · 26.04.2018 por Agência Estado

Boateng está descartado para o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões ( Foto: AFP )

O Bayern de Munique confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Jerome Boateng sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, na última quarta na Alemanha, no confronto de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

O clube informou, por meio de um comunicado, que o jogador de 29 anos sofreu uma "lesão estrutural no músculo adutor da coxa", que poderá deixar o defensor fora da equipe até o final desta temporada europeia e também o coloca como dúvida da Alemanha para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14 de junho.

O departamento médico do Bayern, porém, não forneceu um tempo estimado de recuperação para o atleta, que deverá desfalcar o time pela primeira vez no confronto de volta da semifinal com o Real Madrid, na próxima terça-feira, na capital espanhola.

O próprio Boateng deixou claro que o seu problema não é simples ao lamentar a lesão por meio de uma publicação em suas redes sociais. "A vida é cheia de transtornos. Viva, sinta, ame, ria, chore, jogue, ganha, perca, tropece, cai, mas sempre se levante de novo. Agora será uma luta para estar na Rússia. Eu farei tudo por isso", escreveu em sua página no Twitter.

Além de desfalcar o Bayern na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, Boateng corre o risco de ficar fora também da decisão da Copa da Alemanha, no dia 19 de junho, quando a equipe enfrentará o Eintracht Frankfurt com amplo favoritismo para conquistar mais um título nesta temporada - o clube já assegurou com bastante antecipação a taça do Campeonato Alemão.

E os problemas de lesão do time bávaro não se resumem apenas a Boateng. O atacante holandês Arjen Robben se lesionou nos primeiros minutos do jogo de quarta contra o Real e também foi diagnosticado com um problema no músculo da coxa.

Já o espanhol Javi Martinez, o terceiro jogador do Bayern que precisou ser substituído durante o duelo contra o Real, sofreu uma pequena lesão na cabeça e ficará fora apenas de alguns treinos nos próximos dias enquanto se recupera do problema.