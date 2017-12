LeBron faz 'triple-double' e Cavaliers bate Lakers; Durant brilha pelo Warriors

09:38 · 15.12.2017

Liderado por mais uma grande atuação de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Los Angeles Lakers por 121 a 112, fora de casa, em um jogos da rodada da noite desta quinta-feira pela NBA. O astro fez um "triple-double" de 25 pontos, 12 assistências e 12 rebotes e assim foi decisivo para a sua equipe contabilizar a 21ª vitória em 29 partidas, retrospecto com o qual ocupa a vice-liderança da Conferência Leste, atrás apenas do Boston Celtics, que tem 24 triunfos em 30 confrontos.

Além de LeBron, o Cavaliers contou com Kevin Love como outro principal destaque do time. Com 28 pontos, ele foi o cestinha do duelo e ainda apanhou 11 rebotes, enquanto o armador espanhol Jose Calderón também brilhou pelos visitantes ao acertar cinco bolas na linha dos três pontos e terminar a partida com 17 pontos.

Já pelo lado do jovem time do Lakers, Brandon Ingram, de 20 anos foi o cestinha com 26 pontos, enquanto o calouro sensação Lonzo Ball, com a mesma idade, garantiu um "double-double" ao somar 13 pontos e distribuir 11 assistências. Kyle Kuzma, de 22 anos, foi outro nome a se destacar pelos anfitriões ao fazer 20 pontos, enquanto Josh Hart, também de 22, estreou como titular e somou 11 pontos e dez rebotes.

Com a boa atuação do quarteto, o time da Califórnia deu muito trabalho aos atuais vice-campeões da NBA, mas não conseguiu evitar a 17ª derrota em 27 jogos nesta temporada regular, na qual ocupa a 11ª posição da Conferência Oeste.

DURANT DÁ SHOW - Se LeBron James exibiu desempenho decisivo, Kevin Durant deu show pelo Golden State Warriors na vitória por 112 a 97 sobre Dallas Mavericks, em casa, em outro confronto da rodada desta quinta-feira à noite.

Em jornada inspirada, o astro foi o cestinha do confronto, com 36 pontos, e assegurou dois dígitos em dois fundamentos ao apanhar 11 rebotes. Com a mão calibrada nos 34 minutos em que esteve em quadra, ele converteu 15 de 23 arremessos de quadra, quatro de oito da linha dos três pontos e os dois lances livres que chutou.

Com sua ótima atuação, Durant conseguiu suprir as importantes ausências de Stephen Curry, Draymond Green e Nick Young, todos lesionados. Klay Thompson, por sua vez, foi outro a exibir força pelos mandantes ao contabilizar 25 pontos, enquanto Omri Casspi ajudou os anfitriões com um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes.

Esse foi o oitavo triunfo seguido dos atuais campeões da NBA, que agora somam 23 vitórias em 29 jogos na vice-liderança da Conferência Oeste, liderada pelo Houston Rockets, que sofreu apenas quatro derrotas em 26 duelos realizados até aqui.

Já o Mavericks amarga a lanterna desta conferência, agora com 21 derrotas em 29 partidas. Nesta última, Dirk Nowitzki e Harrison Barnes foram os maiores cestinhas do time texano, respectivamente por 18 e 16 pontos, e ajudaram a equipe a fechar o primeiro quarto do duelo com uma vantagem de quatro pontos, antes de os donos da casa igualarem o placar ao final do segundo período e atropelarem nos dois últimos.

FIM DO JEJUM - Em outra partida da rodada desta quinta-feira à noite, o Detroit Pistons encerrou o seu jejum de vitórias ao bater o Atlanta Hawks por 105 a 91, fora de casa. A equipe vinha de sete derrotas consecutivas e agora conquistou o seu 15º triunfo em 28 duelos, retrospecto que o garante na sétima posição do Leste. Já o Hawks é o lanterna da mesma conferência, agora com 22 derrotas em 28 partidas.

Tobias Harris foi o principal cestinha do Pistons neste duelo, com 19 pontos, enquanto Andre Drummond ajudou os visitantes com um "double-double" de 12 pontos e 19 rebotes, assim como deu oito assistências. Pela equipe de Atlanta, Ersan Ilyasova foi o maior pontuador da partida, com 23 ao total.

KNICKS VENCE CLÁSSICO - No clássico da cidade de Nova York na NBA, o New York Knicks levou a melhor ao bater o Brooklyn Nets por 111 a 104 em outra partida da rodada desta quinta. Isso mesmo apesar da lesão de Kristaps Porzingis, que saiu de quadra na metade do confronto por causa de dores no joelho.

Sem o astro letão na segunda parte da partida, a equipe teve Courtney Lee como cestinha, com 27 pontos, enquanto Sepencer Dinwiddie, do Nets, fez 26. Assim, o Knicks fecha a zona de classificação aos playoffs, com 15 triunfos em 28 duelos na oitava posição do Leste, enquanto o seu rival derrotado é o 11º nesta conferência, agora com 16 derrotas em 27 jogos.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 91 x 105 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 104 x 111 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 121 x 112 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 119 x 96 Sacramento Kings

Golden State Warriors 112 x 97 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets x Miami Heat

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x San Antonio Spurs