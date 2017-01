Leãozinho perde a 2ª e dá adeus à Copinha

22:28 · 05.01.2017 / atualizado às 22:45

Mesmo jogando melhor que na estreia, quando foi derrotado pelo o Rio Branco/SP por 1 a 0, o Fortaleza voltou a perder na Copa São Paulo de Futebol Júnior, desta feita para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (5), no Estádio Agostinho Prada, estando praticamente eliminado da competição, ainda na primeira fase.

O Botafogo chegou ao primeiro gol, através de um pênalti, convertido por Rodolfo, aos 44 minutos iniciais. A penalidade foi fruto de um carrinho imprudente do zagueiro Matheus bem próximo ao árbitro da partida.

O jogo seguiu muito disputado no segundo tempo, porém, aos 32 minutos, o Botafogo ampliou para 2x0, com um gol de Bruno. O Fortaleza ainda diminuiu para 2x1 aos 49 minutos, quando Ducati cobrou falta na área, a zaga rebateu mal e Dênis chutou, diminuindo o placar. Na sequência do lance, houve uma falta frontal à meta do Botafogo, porém, o árbitro Humberto José Júnior não marcou.

Fortaleza volta a jogar no dia 7, às 18 horas, apenas cumprindo tabela. “Fica difícil dessa maneira, não que o Botafogo não tenha merecido, mas a arbitragem nos prejudicou”, reclamou o técnico Evandro Forte.