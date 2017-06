Leão empata com Cuiabá e não assume a liderança da Terceirona

20:10 · 11.06.2017 / atualizado às 21:28

O Fortaleza entrou em campo neste domingo (11) na Arena Pantanal dependendo só do próprio desempenho para assumir a liderança da Série C, mas não saiu do 2 a 2 contra o lanterna Cuiabá, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A. O Tricolor abriu o placar com Hiago, no segundo tempo, mas sofreu a virada minutos depois. Já no final da partida, Ronny empatou para o Leão com um belo gol de falta, decretando o placar final.

Com os resultados da rodada, o Fortaleza assume a vice-liderança do grupo, com 10 pontos. O próximo desafio do Leão do Pici é domingo (18) diante do Sampaio Corrêa, às 18h, no Presidente Vargas. Já o Cuiabá, que ainda não conseguiu engrenar no campeonato, vai afundando na lanterna da terceirona com apenas quatro pontos ganhos. O outro confronto do Dourado será contra o Salgueiro no mesmo dia da equipe cearense, mas às 16h, no Estádio Cornélio de Barros.

Veja os gols da partida:

JOGO

O jogo começou muito truncado no meio-campo, com as duas equipes trocando passes no campo defensivo. A primeira grande chance só saiu aos 15, quando Lúcio Flávio finalizou de bicicleta e mandando a bola para fora. O centroavante ainda teve outras duas chances, mas não as converteu em gol.

O domínio tricolor fazia o goleiro Henal ganhar destaque na partida ao realizar sucessivas defesas na etapa inicial. Aos 35, Everton recebeu passe de Bruno Melo e, livre de marcação, finalizou para nova defesa do arqueiro, desperdiçando o que foi a principal chance de todo o primeiro tempo. Enquanto isso, Marcelo Boeck só assistia ao jogo, não sendo exigido pelo Cuiabá.

Para a segunda etapa, os donos da casa retornaram com outra postura. Logo aos 26 segundos, Elias recebeu dentro da área e assustou Marcelo Boeck, que praticamente não trabalhou no primeiro tempo. No entanto, quem marcou foi o Tricolor do Pici. Lúcio Flavio recebeu passe de Everton em posição irregular e só ajeitou para Hiago finalizar no canto de Henal, inaugurando o marcador aos 15 minutos.

O jogo parecia tranquilo, mas uma cobrança de escanteio mudou os rumos da partida. Na ocasião, Ligger e Marcelo Boeck disputaram a mesma bola e o bate-rebate na área fez ela sobrar para Luiz Estevam emendar de primeira e deixar tudo igual aos 17. O Cuiabá ainda virou a partida com Bruno Sávio, em nova bobeira da defesa tricolor, aos 44. E quando o jogo já se encaminhava para uma vitória mato-grossense, Ronny cobrou falta com maestria e deixou tudo igual na Arena Pantanal, aos 47 da etapa final.

TABU

O resulto mantém uma escrita na história do Fortaleza pela Série C. A última vez que o time venceu quatro vitórias seguidas pela competição nacional foi em 2012, quando a equipe ainda era comandado por Vica.