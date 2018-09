Leandro Carvalho será julgado pelo STJD e pode desfalcar o Ceará

12:26 · 19.09.2018 / atualizado às 12:32

O Ceará pode ficar desfalcado do atacante Leandro Carvalho para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Peça importante do esquema de Lisca, o jogador será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Deportiva de Futebol (STJD) nesta sexta-feira (21), após expulsão na derrota para o São Paulo, dia 26 de agosto, com pena prevista para até seis jogos de suspensão.

A punição é aplicada porque o árbitro da partida, válida pela 21ª rodada, Wagner Reway (Fifa/MT), relatou na súmula que o jogador usou "palavras grosseiras e ofensivas contra o assistente nº 1, senhor Alessandro Alvaro Rocha". A reclamação foi logo após o gol são-paulino, marcado pelo lateral Bruno Peres aos 33 da etapa final.

No Brasileirão, Leandro Carvalho já cumpriu a suspensão automática prevista pelo regulamento da CBF. O atacante não foi relacionado para a partida contra o Bahia, quando o Vovô foi derrota por 2 a 0 no Presidente Vargas (PV), dia 29 de agosto. O jogador acumula 10 partidas, 701 minutos em campo e dois gols no certame.

Time punido

O confronto diante do São Paulo também pode render uma multa ao Alvinegro. O clube também será julgado juntamente com Leandro Carvalho por atrasar a entrada em campo no Morumbi em três minutos no segundo tempo - registro feito em súmula pela arbitragem. Caso condenado, a punição pode vir revertida em valores entre R$ 200,00 e 2.000,00.