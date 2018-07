Lateral francês provoca belgas durante comemoração e é contido por Giroud

18:20 · 16.07.2018 por Folha Press

Lateral francês beija a taça de campeão do mundo. ( Foto: AFP )

A festa francesa pelo bicampeonato mundial teve uma pitada de provocação, nesta segunda-feira (16), quando a seleção foi recebida por cerca de 1 milhão de pessoas em Paris. Quando a delegação passou pelo Palácio do Eliseu, sede do governo da França, o lateral Lucas Hernández aproveitou parar zombar com as críticas dos belgas durante a Copa do Mundo.

Com a taça em mãos, Hernandes cantava algumas músicas na escadaria do palácio quando gritou "uma para a Bélgica", provavelmente em referência às reclamações de Courtois e companhia após o confronto da semifinal. Giroud, mais prudente, reagiu tapando a boca do companheiro de seleção.

Dias depois Griezmann ironizou a fala do goleiro. "Ele jogou no Atlético de Madri, joga no Chelsea [times defensivos]. Ele acha que joga onde, no Barcelona?", brincou o atacante francês. O belga, então, recuou, admitindo que pode ter se exaltado.