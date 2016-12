Lateral-esquerdo Allan Vieira é o novo reforço do Fortaleza para 2017

10:50 · 25.12.2016 / atualizado às 11:48

No ano passado, o jogador atuou em 33 partidas pelo Santa Cruz e marcou um gol ( FOTO:DIVULGAÇÃO )

O Fortaleza confirmou, neste domingo (25), a contratação do lateral-esquerdo Allan Vieira, de 26 anos. O atleta estava no Santa Cruz-PE desde 2015, onde conseguiu um vice-campeonato da Série B, foi campeão pernambucano e conquistou a Copa do Nordeste.

De acordo com o Tricolor, ainda não foi definida a data para apresentação de Allan. No ano passado, o jogador atuou em 33 partidas e marcou um gol. O anúncio é o segundo feito pelo clube neste fim de semana de Natal. No sábado (24), o Leão confirmou o acerto com o atacante paulista Lúcio Flávio , de 30 anos, que estava no Paraná.

Confira a ficha técnica do novo reforço



Nome Completo: Allan Vieira Reis

Data de Nascimento: 14 de Julho de 1990 (26 anos)

Local de Nascimento: São Paulo/SP

Pé: Canhoto

Altura: 1,84 m

Peso: 79 kg

Clubes anteriores: Flamengo-SP (2011), Grêmio Osasco-SP (2012-2013), Metropolitano-SC (2013), Atlético Sorocaba-SP (2014), Londrina-PR (2014-2015) e Santa Cruz-PE (2015-2016)

Títulos: Campeonato Pernambucano 2016 e Copa do Nordeste 2016 (Santa Cruz-PE)