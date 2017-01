Lateral-direito Felipe lesiona joelho e pode ficar fora por até 60 dias

17:16 · 23.01.2017 / atualizado às 17:21

De acordo com o médico do Leão, Vinícius Castelo Branco, não será necessário intervenção cirúrgica para resolver o problema de Felipe ( Foto: Fernanda Siebra )

Más notícias para o Fortaleza. Após exames realizados na manhã desta segunda-feira (23), foi constatado um problema no ligamento colateral medial direito do joelho de Felipe. O lateral-direito, que se lesionou em treino de apronto para o Clássico-Rei desse domingo (22), já havia sido poupado por reclamar de dores na região. Por conta do problema, o jogador pode ficar de fora dos gramados por até 60 dias.

De acordo com o médico do Leão, Vinícius Castelo Branco, não será necessário intervenção cirúrgica para resolver o problema de Felipe. "O tratamento para esse problema é cliníco, através de medicação e fisioterapia. O Felipe, inclusive, já está na fisioterapia desde o último sábado. Esse problema no joelho, porém, pode tirar o atleta de atividade entre 40, 45 ou até 60 dias", explicou.

Castelo Branco, contudo, lembrou que o fato do lateral-direito ser jovem (apenas 22 anos) pode acelerar seu processo de recuperação. "Essas previsões sempre são estimadas. Ele é um atleta jovem e de repente consegue voltar até mais cedo", disse.

Após vencer o Ceará, o próximo compromisso do Fortaleza é neste domingo (29), ante o Horizonte, no estádio Domingão. O confronto acontece às 16h.