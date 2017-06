Lanterna do Brasileirão, Atlético-GO anuncia Doriva como novo técnico

17:45 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

Doriva apareceu para o futebol como técnico de futebol no bom trabalho realizado a frente do Ituano, oportunidade em que foi campeão paulista em 2014 ( Foto: Divulgação )

Único time que ainda não pontuou nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO anunciou nesta quarta-feira seu novo técnico para o restante da competição. Trata-se do ex-volante Doriva, que estava sem clube desde que foi demitido do Santa Cruz, ainda durante o Brasileirão do ano passado.

Doriva chega para a vaga de Marcelo Cabo, que pediu demissão na última segunda-feira, logo após a derrota para o Bahia, em Salvador. A tendência é que o novo treinador apenas acompanhe a partida contra a Ponte Preta nesta quinta, antes de comandá-la pela primeira vez no fim de semana, contra o Cruzeiro, no domingo.

A tarefa de Doriva não será nada fácil neste momento. Ele assume um Atlético-GO que sequer pontuou nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão. Não bastasse a lanterna da competição, a equipe tem a incrível marca de 11 gols sofridos e somente um marcado.

A esperança do Atlético-GO é que Doriva reviva seus melhores momentos. Como técnico, se destacou no Ituano e no Vasco, conquistando dois Estaduais consecutivos, em 2014 e 2015. De lá para cá, no entanto, não teve sucesso em seus trabalhos no São Paulo, no Bahia e no Santa Cruz.