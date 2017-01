10:47 · 17.01.2017 / atualizado às 10:55

A Juventus anunciou, num evento particular nessa segunda-feira (16), em Turim, trasmitido em livestream e nas plataformas do clube italiano uma revolução no símbolo da 'vecchia signora'. A mudança no escudo foi radical e gerou certas críticas de torcedores, personalidades do esporte e da mídia.

A pentacampeã italiana diz que a sua meta é crescer em termos de influência e negócio, procurando superar os padrões tradicionais do futebol.

Confira o vídeo de apresentação: