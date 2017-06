Juventus anuncia renovação do contrato de Allegri até 2020

12:14 · 07.06.2017 por Agência Estado

Allegri vai receber até 8 milhões de euros (R$ 29 milhões), incluindo bônus, por ano

A Juventus anunciou, em seu site oficial, nesta quarta-feira, a renovação do contrato do técnico Massimiliano Allegri até junho de 2020, enumerando os feitos do treinador desde a sua chegada, em julho de 2014, e enfatizando a trajetória de crescimento do clube na Itália e a consolidação de sua posição entre os maiores times da Europa sob o comando do treinador.

Com o técnico à frente da equipe, a Juventus conquistou Campeonato Italiano três vezes, levantou a Copa Itália em outras três oportunidades e ainda venceu uma Supercopa da Itália. A sequência de seis títulos consecutivos do Campeonato Italiano e três copas nacionais jamais havia sido vista no país.

A Juventus venceu 97 partidas nesses três anos tendo Allegri como treinador nas três competições nacionais (Italiano, Copa da Itália e Supercopa). No Campeonato Italiano, foram 84 vitórias, 17 empates e 13 derrotas, totalizando 269 pontos, com uma média de 2,36 gols por jogo.

No cenário europeu, Massimiliano Allegri comandou o clube italiano em duas finais de Liga dos Campeões - derrotas para o Barcelona, em 2015, e Real Madrid, em 2017 - em três temporadas.

Allegri tinha contrato com a até o fim da próxima temporada. E as informações da imprensa europeia são de que ele vai ser receber até 8 milhões de euros (R$ 29 milhões), incluindo bônus, por ano com esse novo acordo.

No mesmo dia em que anunciou a extensão do vínculo com o treinador, a Juventus lançou o novo uniforme para a temporada 2017/2018. A camisa tem detalhes utilizados nos anos 1940. A ideia, de acordo com o clube, é unir a tradição e a elegância na nova vestimenta. O símbolo da equipe foi repaginado.