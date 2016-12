Jurídico consegue pena alternativa e torcida poderá comparecer a Fortaleza x Bahia

17:37 · 22.12.2016 / atualizado às 17:42

Fortaleza acabou punido após confusão protagonizada por seus torcedores nas arquibancadas do Castelão, em duelo contra o Sport, pela Copa do Nordeste ( Foto: JL Rosa )

O núcleo jurídico do Fortaleza conseguiu na tarde desta quinta-feira (22) uma vitória nos tribunais do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após solicitação, o STJD acabou por deferir um pedido feito pelo clube para que o Tricolor cumprisse uma pena alternativa depois de ser punido por conta de uma confusão causada nas arquibancadas do Castelão na partida ante o Sport, na Copa do Nordeste de 2016. A equipe, que havia perdido um mando de campo, agora atuará de portões semiabertos no confronto diante do Bahia, pelo Nordestão de 2017.

Além da restrição de público - o Castelão terá 20% isolado, outras medidas também serão tomadas para o duelo contra o Esquadrão. As torcidas organizadas Jovem Garra Tricolor e Leões da TUF, ficam proibidas de ingressarem no estádio para esse jogo, bem como não será permitido qualquer alusão a essas torcidas, tais como camisas, emblemas, bandeiras, faixas, cartazes e instrumentos musicais. O clube cearense também ficou proibido de destinar local, vender ou ceder ingressos para tais torcidas. Para completar, o STJD também decidiu que para a próxima partida do Fortaleza fora de casa, contra o Altos/PI, o Leão não poderá ter torcedores no estádio.

Para o diretor juríco do clube, Luís Eduardo de Salles, a conquista foi importante e comemorada, principalmente por se tratar de um grande jogo, com promessa de bom público. "É uma decisão importante, principalmente nesse início de temporada. Certamente a presença da torcida tricolor dará um brilho especial para este grande clássico regional com o Bahia", disse.

Fortaleza e Bahia se enfrentam dia 26 de janeiro, às 16h, no Castelão. O confronto marca a estreia das equipes na Copa do Nordeste.