12:36 · 03.05.2018 / atualizado às 12:38

Como diz a expressão: ele chegou, chegando. Na primeira entrevista coletiva como jogador do Ceará, Juninho Piauiense, atleta que veio do Sport por empréstimo, deu declarações fortes e mostrou autoestima elevada ao máximo grau. A setoristas do clube, ele deixou claro que não gosta de jogar pelos lados do campo e que seu rendimento como centroavante é acima do normal.

Sem deixar qualquer dúvida, Juninho disse que não consegue marcar jogadores adversários e que gosta de atuar centralizado. "Sou um cara que... insisto, insisto e falo que eu não sou jogador de lado. Algumas pessoas me colocam, tentam fazer eu de ponta, eu insisto em falar que eu não sou ponta e, se me colocar de lado, eu não vou render nada. Marcar lateral, não vou conseguir marcar lateral. Caso um gol seja do meu lado, vão me culpar, e eu já deixo bem claro que eu não sou um cara de marcar, não sou um cara de lado, sou centroavante".

Chamusca e preferências

Questionado se já havia anunciado ao técnico Marcelo Chamusca as suas preferências dentre campo, Juninho foi seco: "Ele deve saber". Outra característica que Juninho deixou transperecer foi a sua auto-confiança. "Se o jogador não confiar nele mesmo, quem vai confiar? Você? Não vai né. Eu confio em mim. Eu sou um cara que muitos me conhecem que eu tenho uma personalidade muito forte e eu não escondo de ninguém: eu na minha posição eu sou f... e pronto", completou.

Juninho tem apenas 19 anos e chegou a Porangabuçu referendado pelo seu bom futebol que mostrou nas categorias de base do Sport, mas também cercado de polêmica por ter sido acusado de agredir a ex-namorada. Ele está regularizado e à disposição de Chamusca para as partidas da Série A. O Ceará encara o Corinthians, fora de cas, às 11h, no próximo domingo (6).