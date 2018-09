Jonathas fica fora de treino do Corinthians e se torna dúvida para domingo

20:26 · 20.09.2018 por Estadão Conteúdo

O centroavante Jonathas se tornou dúvida no Corinthians para a partida contra o Internacional no domingo, às 16 horas, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora do treino no gramado com o restante do elenco e realizou apenas exercícios físicos na academia nesta quinta-feira.

Jonathas fez exames e o resultado deve sair nesta sexta-feira. A assessoria de imprensa do clube não revelou o motivo da ausência do jogador no trabalho com os outros jogadores e nem qual seria o problema físico.

O centroavante tem sido pouco aproveitado na equipe desde que foi contratado, em junho. No mês seguinte, ele sofreu um estiramento muscular e ficou três semanas afastado. Depois, participou de quatro partidas. Com Jair Ventura, entrou no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras.

Os centroavantes do Corinthians não vivem bom momento. Por causa das fracas atuações nos últimos jogos, Roger perdeu a posição de titular para o meia Mateus Vital. Com isso, o time atuará contra o Internacional sem um centroavante. O setor ofensivo deverá contar com Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero.

O Corinthians é o oitavo colocado na tabela do Brasileirão com 33 pontos. A tendência é que a equipe entre em campo no domingo com: Cássio; Fagner, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero.