Jogo do Ceará contra o Sport será no Presidente Vargas

22:05 · 09.07.2018 / atualizado às 22:22

Torcida alvinegra assiste partida de Vovô no PV. ( Foto: JL Rosa )

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (9), a mudança do jogo do Ceará contra o Sport de Recife - PE da Arena Castelão para o estádio Presidente Vargas. A partida está marcada para quarta-feira (18), às 19h.

A pedido da diretoria do Ceará, o jogo foi transferido para o PV, lugar onde o clube lutou, em 2015, contra a queda para a Série C. Bem menor que a Arena Castelão, a diretoria alvinegra espera que o estádio vire um "caldeirão" com a força da torcida nas arquibancadas para ajudar a equipe nesse retorno do Brasileirão.

Ao entrar em campo contra a equipe pernambucana, o Vovô estará completando 100 dias sem vencer. Com apenas 5 pontos em 12 jogos, a equipe alvinegra amarga a laterna da competição com 7 derrotas e 5 empates.