Jogo desafia você a deixar Neymar em pé; confira

12:54 · 13.07.2018 por Folhapress

Esse é o primeiro de uma série de games sobre Copa que devem ser lançados pela desenvolvedora nesta quinta (13) ( Foto: reprodução )

No Brasil quase tudo vira em meme, o detalhe é que eles estão virando jogos. O estúdio PushStart lançou, nesta quinta (12), um game cujo principal objetivo é não deixar o Neymar cair. O jogo faz referências às notícias sobre o exagero do atacante ao sofrer alguma falta, o que lhe rendeu apelidos como "Neycai".

O "Neyboy Challenge" está disponível apenas na web. Para manter o brasileiro em pé, basta apertar as setas esquerda e direita no teclado, buscando o equilíbrio. A cada dez segundos de jogo, um personagem surge na tela para distrair o jogador. O primeiro é o técnico Tite, que aparece celebrando no canto esquerdo; aos 20 segundos, surge Messi - se conseguir passar disso, verá outros personagens.

A brincadeira, no entanto, não é exclusivamente com Neymar. Esse é o primeiro de uma série de games sobre Copa que devem ser lançados de maneira independente pela desenvolvedora nesta quinta (13).

Felipe Marlon, fundador da PushStart, disse que a intenção é criar uma retrospectiva dos acontecimentos marcantes de maneira lúdica e bem humorada. "Assim como os jornais fazem charges do que aconteceu, transformamos os fatos mais relevantes em animações e games", declarou.

Novos jogos

O formato de newsgame, que une notícias com a dinâmica dos jogos, já foi utilizado pela empresa em 2016, quando lançaram o "Gringo Hero RIO 16", um jogo que retomava os principais acontecimentos das Olimpíadas do Rio.

O personagem principal deve continuar o mesmo no jogo sobre a Copa do Mundo. Na pele do Gringo, um torcedor de um país isolado, o jogador relembrará diversas notícias e memes do Mundial da Rússia. "O jogador fará Tite rolar, terá que evitar que o técnico da Espanha fuja para o Real Madrid, terá também um game sobre o dedo do meio do Robin Williams na abertura e por aí vai", afirmou Marlon.

Ao longo do campeonato, o estúdio trabalhou em animações diárias, lançadas desde o dia 12 de junho no Facebook, e optou por lançar o Neyboy como um "teaser" para despertar a atenção do público. As visualizações do game somadas as das animações já ultrapassam 4 milhões -para fins comparativos, segundo Marlon, "Gringo Hero RIO 16" obteve cerca de 1,5 milhão na época.

O fundador também disse que a intenção não é "pegar no pé de ninguém". "São simplesmente as notícias transformadas em jogo", afirmou. No final do game, caso o jogador não entenda alguma referência, ele poderá clicar no link das notícias que serviram de base para as animações.