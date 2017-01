Jogadores do Ceará só pensam na estreia, não no clássico de domingo

09:32 · 18.01.2017 por Vladimir Marques

"Para nós, fazer uma boa estreia e vencer é o mais importante", disse Rafael Pereira ( Foto: Kid Júnior )

O Ceará estreia hoje às 21 horas no Campeonato Cearense contra o Maranguape, no estádio Domingão, em Horizonte, mas grande parte da torcida alvinegra pensa mesmo é no Clássico-Rei do próximo domingo, 22, no Castelão, o jogo mais esperado da 1ª Fase do certame. Indagados se já pensam no jogo diante do Fortaleza, os atletas alvinegros garantiram que não.

"Para nós, fazer uma boa estreia e vencer é o mais importante. Não podemos pensar em outro adversário que não seja o Maranguape. Até pelo foco que precisamos ter para vencer o jogo e também por respeito ao adversário. Vamos deixar para pensar no Fortaleza quando o jogo terminar", declarou o zagueiro Rafael Pereira.

Já o atacante Lelê, admitiu ansiedade pelo Clássico, que seria o seu primeiro pelo Vovô, mas que não adiante pensar neste jogo se tem outro adversário pela frente.

"Se eu falar que a gente não pensa no clássico vou estar mentindo, mas a gente sabe da importância do jogo de estreia. Tem jogo domingo, sei como é a rivalidade, o tamanho do jogo, mas termos o foco na estreia nos deixa mais próximo de estrear com o pé direito. Depois pensamos no Fortaleza".

O técnico Gilmar Dal Pozzo também opinou sobre essa traiçoeiro clássico no início de campeonato.

"Eu não posso falar em clássico antes de ter uma estreia. Seria um desrespeito em relação ao Maranguape e ao campeonato. Se eu pensar no próximo degrau vou tropeçar no primeiro. Eu trabalho jogo a jogo e já passei aos jogadores esse objetivo. A partir de quinta-feira a gente fala do Fortaleza".