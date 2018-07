Jogadores do Ceará passam por avaliação médica antes do início da Série A

12:52 · 12.07.2018

Dr. Henrique Bastos será o responsável pelas avaliações médicas ( Foto: Divulgação/Ceara SC )

O reinício do Campeonato Brasileiro da Série A já é uma realidade para o Ceará. E para que o clube se mantenha com a maior parte do elenco à disposição, o time faz avaliação física geral dos atletas. Só nesta sexta-feira (13), 36 jogadores passarão por avaliação no Hospital da Unimed, em Fortaleza. Os exames são rotineiros e têm o objetivo de avaliar a condição física dos profissionais para deixá-los preparados para mais uma temporada de jogos.

Os exames laboratoriais, cardíacos e de densitometria óssea permitem detectar possíveis problemas, permitindo o rápido tratamento, além de serem úteis para comparativos futuros, caso o físico do atleta sofra alguma alteração. As avaliações são acompanhadas pelo Dr. Henrique Bastos, que já presta serviços ao Vozão há vários anos.